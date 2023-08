Alemannia Aachen : Der Fahrplan für die Trainersuche

Antreiber: Reiner Plaßhenrich biegt in seine zweite Trainingswoche mit der Mannschaft, die er vorerst nur vorübergehend übernommen hat. Foto: Jérôme Gras

Aachen Drei Nachfolge-Kandidaten von Helge Hohl hat der Verein herausgefiltert. Offen sind noch die Pläne von Interimscoach Reiner Plaßhenrich.

Am Montagmorgen biegt Reiner Plaßhenrich in seine zweite Trainingswoche als Zwischenlösung bei Alemannia Aachens erster Mannschaft. Ob die zweite schon die letzte Trainingswoche sein wird, ist die Frage der Woche. Plaßhenrich ist für zunächst zwei Wochen eingesprungen, nachdem sich der Verein hastig von Helge Hohl nach vier Spieltagen getrennt hat. Ob der 46-Jährige nach der zweiten, noch viele weitere Trainingswochen organisiert, ob er als Co-Trainer weiterarbeitet oder ob er weiterhin Alemannias Jugendabteilung aufbaut, bleibt noch ein paar Tage offen.

Sein Sportdirektor Sascha Eller hat in der letzten Woche den Markt sondiert, um einen neuen Cheftrainer zu finden. Laut Ausschreibung wird ein erfahrener Trainer gesucht, der sich mit der Hitze von Traditionsvereinen auskennt und sich mindestens in der Regionalliga schon bewiesen hat. „Eine gewisse Härte sollte er mitbringen“, sagt Eller. Allzu gemütlich sollte es nicht (mehr) zugehen.

Das Angebot war groß, viele Fußballlehrer haben das Interesse schnell hinterlegt. Der Sportdirektor hat viele Gespräche geführt, und am Beginn dieser Woche sind drei Kandidaten in der engeren Auswahl, bestätigt Eller. Namen nennt er nicht, gerüchteweise hat er sich mit Ismail Atalan getroffen, der früher die SF Lotte anleitete. Eller kommentiert das nicht.

Mit Reiner Plaßhenrich sind zeitnah weitere Gespräche vereinbart. Der sportliche Leiter will auch wissen, wie sich der Interimscoach seine Zukunft am Tivoli vorstellt? Ist er am Schleudersitz des Cheftrainers interessiert, wäre auch eine Aufgabe als Co-Trainer interessant oder will er zurück in die Jugendabteilung, die er leitet? Chancenlos ist der Ex-Profi nicht. Eller lobt seine Ansprache und den neuen Elan, den er der verunsicherten Mannschaft vermittelt hat.

Die gesammelten Erkenntnisse werden dann in der zweiten Wochenhälfte zusammengefasst, der neue Trainer soll vor dem Wochenende feststehen und zeitnah nach der Partie in Gütersloh verkündet werden. „Er sollte schon die erste Einheit in der kommenden Woche leiten“, sagt Eller.

Fehlen wird in der zweiten Trainingswoche Jan Löhmannsröben. Der kernige Defensivspieler hat in der letzten Woche vorgespielt, eine Verpflichtung ist – vorerst – nicht geplant. „Wir bleiben in Kontakt, aber klare Priorität hat die Trainersuche in dieser Woche“, sagt Eller. Die Transferperiode endet auch in dieser Woche, der 32-Jährige könnte aber auch noch später in den schon üppig besetzten Kader aufgenommen werden, da er seit dem Sommer vereinslos ist.