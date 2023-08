Alemannia Aachen : Der erste Sieg in Lippstadt endet mit Misstönen

Der erste Sieg in Lippstadt endet mit Misstönen

Feierstimmung in Lippstadt: Für die Aachener ist das ein ganz neues Gefühl. Foto: abian Nelleßen/Fabian Nelleßen

Lippstadt Alemannia gewinnt weitgehend ungefährdet mit 3:1. Am Ende fliegt Lukas Scepanik vom Platz, und Becher fliegen auf das Spielfeld. Kurze Unterbrechung.

Alle Torschützen, die jemals in der Liebelt-Arena zu Lippstadt für Alemannia getroffen haben, waren an diesem Freitagabend nach Westfalen gereist. Streng genommen handelte es sich dabei nur um Alexander Heinze, der den einzigen Treffer bei fünf Versuchen erzielt hatte. Der ehemalige Kapitän verfolgte vom Fanblock aus den nächsten Anlauf seiner ehemaligen Mannschaft. Der Abwehrspieler erlebte einen weitgehend souveränen Auftritt, Alemannia gewann ungefährdet mit 3:1, aber der Abend ging dennoch unschön für die Aachener zu Ende.

Helge Hohl hatte seine Mannschaft für das erste Auswärtsspiel neu justiert: für das 4-1-4-1-System wählte er eine sehr offensive Aufstellung. „Wir haben abschlussstarke Spieler dazu genommen, wollten für offensiven Nachschub sorgen“, berichtete Aachens Trainer am Ende des Abends. „Der Plan ist weitgehend aufgegangen.“ Eine Halbzeit lang demonstrierten die Aachener, wozu sie spielerisch in der Lage sind.

Die erste Chance des Spiels hatten allerdings die Gastgeber nach 100 Sekunden. Nach einer weiten Flanke stand Lippstadts Kapitän Viktor Maier blank am Elfmeterpunkt. Aachens Innenverteidiger Franko Uzelac spitzelte ihm die Führung vom Fuß. Der Aachener Start auf dem aufgeweichten Rasen war etwas ruckelig. Die Führung gelang dennoch bei erster Gelegenheit, und beteiligt waren zwei Spieler, die in die Startformation gerutscht waren. Anton Heinz legte für Uli Bapoh auf. Aachens Spielmacher wurde im Strafraum eher rustikal von Yusuf Örnek aufgehalten. Über den fälligen Strafstoß gab es wenige Diskussionen. Marc Brasnic schob den Elfmeter ein zur Aachener Führung und feierte vor dem Block, in dem auch Heinze stand (12.).