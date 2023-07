Invasive Tierarten in Aachen : Der Eindringling mit den scharfen Scheren

An den weißen Flecken zu erkennen: Der invasive Signalkrebs ist nicht nur in der Inde ein Problem. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Auch in Aachen gibt es invasive Tierarten, die andere, „angestammte“ aus dem Stadtbild verdrängen. Am Beispiel des Edelkrebses und des Signalkrebses in der Inde zeigt sich, welche Probleme das mit sich bringt.

An den weißen Flecken kann man ihn erkennen, an jedem Scherengelenk einer. Quasi als erkennungsdienstliche Maßnahme hat Christina Baumann ein Exemplar des Pacifastacus leniusculus, gemeinhin als Signalkrebs bekannt, aus der Reuse geholt, hält ihn mit spitzen Fingern und zeigt auf die Flecken. Das Weibchen, Baumann hat das Geschlecht souverän auf den ersten Blick erkannt, ist darüber offensichtlich wenig erfreut, jedenfalls zappelt es ordentlich und kneift ins Leere. Also ab in den Eimer, zu den anderen. Ihr letztes Stündchen naht.

Ortstermin an der Inde in Friesenrath, mit dem städtischen Artenschutzbeauftragten Winfried Engels, dem Leiter der Nabu-Naturschutzstation Aachen, Manfred Aletsee, und Christina Baumann, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Station. Es geht um invasive Tierarten und um heimische, die verdrängt werden. Der Signalkrebs – der mit den weißen Flecken, daher der Name – und der Edelkrebs (Astacus astacus) stehen exemplarisch für dieses Problem.

Unter invasiven Arten versteht man solche, die vom Menschen – absichtlich oder versehentlich – aus ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet in ein anderes, fremdes gebracht wurden, es geschafft haben, sich dort anzusiedeln und auszubreiten, und die dort zu einem Problem werden, weil sie in das Ökosystem eingreifen, es aus dem natürlichen Gleichgewicht bringen und Schaden anrichten. Beispiele gibt es genug: Waschbären, Nutria, Kanadagänse – oder eben der Signalkrebs.

Der stammt ursprünglich aus Nordamerika. In Europa landete er wahrscheinlich aus handfesten wirtschaftlichen Gründen. Anfang bis Mitte des vorigen Jahrhunderts lag die Krebsfischerei am Boden; die heimischen Schalentiere waren durch die Krebspest, einen aggressiven Pilz, radikal dezimiert. Man kam auf die Idee, den robusten und gegen die Pest resistenten Signalkrebs in den Flüssen anzusiedeln, um die Fischerei wieder anzukurbeln. Dass diese Idee tatsächlich keine gute sein würde, war damals noch nicht abzusehen. Jetzt schon.

Denn der Signalkrebs ist ein gefährlicher Bursche. Er ist angriffslustig, gräbt gerne Löcher und Höhlen ins Flussufer. Er ist ein Vielfresser, auf seinem Speiseplan stehen Insekten, Amphibien und deren Larven, kleine Fische und andere Krebse. Der heimische Edelkrebs, obwohl von ähnlicher Statur und Größe und deshalb leicht mit dem Konkurrenten zu verwechseln, hat gegen ihn keine Chance. Auch deshalb steht er mittlerweile auf der Liste der gefährdeten Arten.

Auf dem Rückzug: Der heimische Edelkrebs leidet unter dem aus Nordamerika stammenden Konkurrenten. Foto: MHA/Harald Krömer

Zurück in den Aachener Süden, an den Oberlauf der Inde, wo Aletsee, Baumann und ihre Kolleginnen und Kollegen von der Nabu-Naturschutzstation versuchen, des Problems Herr zu werden. Der Erfolg ihrer Bemühungen ist, nun ja, überschaubar. Deshalb steht bald eine Entscheidung an, wie man weiter verfahren will.

Dass das Problem existiert, ist seit Jahren bekannt. Wissenschaftliche Studien haben mittlerweile belegt, dass sich der Signalkrebs seit etwa 2010 schnell in der Inde ausgebreitet hat. Sehr wahrscheinlich ist er über die Iter, die bei Kornelimünster in die Inde übergeht, gekommen. Man geht davon aus, dass Angler ihn bei Raeren ausgesetzt haben. Als die Naturschutzstation 2016 die Kartierung der Inde auf den Bereich zwischen Itermündung und Friesenrath ausweitete, wurde klar, dass Signal- und Edelkrebs in diesem Bereich bereits aufeinandergetroffen waren.

Seitdem wird der invasive Krebs dort abgefischt. Zusätzlich wurden damals zwei Krebssperren an Staustufen unterhalb von Hahn installiert, eine weitere oberhalb von Friesenrath folgte 2020. So sollte vermieden werden, dass der Signalkrebs es weiter bachaufwärts schafft. Dass er in diesem Bereich bislang krebspestfrei ist und den aggressiven Pilz nicht weitergeben kann, wie Wissenschaftler festgestellt haben, ist wahrscheinlich nur ein (glücklicher) Zufall.

Das alles könnte helfen, wenn offensichtlich nicht immer mal wieder Signalkrebse ausgesetzt würden. Man erkennt das an der Größe der gefangenen Tiere. Wer das tut? Die Experten wollen nicht spekulieren. Gründe dafür gibt es genug: Um eine Population anzulegen, aus der man später reiche Beute machen kann (die Schalentiere sollen durchaus schmackhaft sein; beim Kochen nehmen sie eine rote Farbe an, weshalb sie auch Mini-Hummer genannt werden), oder weil sie fürs heimische Aquarium zu groß geworden sind. Es ist zwar EU-weit verboten, mit invasiven Arten zu handeln, sie zu züchten, zu halten oder auszusetzen. Aber auch hier gilt: Über das Internet ist (fast) alles möglich.

Fangen darf die fremden Krebse, wer dazu eine Berechtigung hat. Das ist grundsätzlich nur der Fischereipächter. Sie dürfen dann – im Gegensatz zu den heimischen Arten – auch nicht wieder ausgesetzt werden, sondern müssen tiergerecht getötet werden. Aletsee und sein Team tun dies, indem sie die Krebse einfrieren.

30 bis 40 Reusen hat das Team von Manfred Aletsee, Leiter der Aachener Nabu-Naturschutzstation, in der Inde zwischen Hahn und Friesenrath positioniert, in denen die Krebse gefangen werden. Foto: MHA/Harald Krömer

Das Team der Naturschutzstation hat 30 bis 40 Reusen zwischen Hahn und Friesenrath im Einsatz. Sie werden immer wieder versetzt. „Wir kontrollieren sie im Schnitt jeden zweiten Tag“, sagt Christina Baumann. „Wir erneuern die Köder, holen die Signalkrebse heraus und setzen die gefangenen Edelkrebse an derselben Stelle wieder aus.“ Dass die Inde seit zwei Jahren nur wenig Wasser führt, macht die „Jagd“ komplizierter.

Es ist ein großer Aufwand, den die Schutzstation da betreibt. Rund 1400 Signalkrebse werden jährlich aus den Reusen geholt; ganz verschwinden wird er wohl nicht mehr. Ein Kampf gegen Windmühlen? Manfred Aletsee hat nichts gegen die Formulierung, wertet es allerdings zumindest als kleinen Erfolg, dass die Population der Edelkrebse sich in diesem Teil der Inde noch auf einem „guten Niveau“ befindet. In Belgien und den Niederlanden gebe es keine autochthone, also genetisch vor Ort verwurzelte Population mehr. „Dass das hier noch der Fall ist, ist etwas Besonderes.“

Zuletzt hat der Druck auf die Edelkrebse in der Inde vor allem bei Friesenrath leicht abgenommen; die Fangquote der Signalkrebse ging leicht zurück. Trotzdem sieht auch der Stationsleiter viele Fragezeichen. „Was wir hier machen, ist sehr aufwendig: zeitlich, personell und finanziell“, sagt Aletsee. „Wir müssen uns entscheiden, welche Strategie wir in Zukunft verfolgen wollen.“ Zwei Alternativen gibt es: Weitermachen wie bisher und versuchen, den Signalkrebs einzudämmen – dass er wieder verschwindet, ist illusorisch. „Wir müssten unsere Bemühungen dann allerdings intensivieren.“ Oder die Edelkrebse zumindest zum Teil aus der Inde in andere Gewässer umsiedeln. Dafür müssten Ersatzgewässer gefunden werden, in denen noch keine invasiven Krebsarten zu finden sind und die auch nicht von diesen erreicht werden können.