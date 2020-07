Sanierung für die Kleinen : Der Drachenwald lädt zum Spielen ein

Endlich ein Ort, an dem Kinder sich wohlfühlen können: Der Spielplatz an der Sigmundstraße wird umgebaut. Foto: Harald Krömer

Aachen Der 1200 Quadratmeter große Spielplatz Sigmundstraße im Aachener Norden ist in die Jahre gekommen. Mittlerweile sind einige Spielgeräte altersbedingt nicht mehr zu reparieren. Im Rahmen des Förderprogrammes „Soziale Stadt Aachen-Nord“ wird er jetzt saniert und aufgewertet.

Im Rahmen des Förderprogrammes „Soziale Stadt Aachen-Nord“ kann der fürs Quartier wichtige Spielplatz saniert und aufgewertet werden. Ein entsprechender Förderbescheid des Landes Nordrhein-Westfalen liegt vor. Bei der Planung war es dem Fachbereich Umwelt wichtig, die im näheren Umfeld liegenden Kitas mit in die Ideenfindung einzubeziehen. Diese Befragung fand in der Zeit im Mai 2018 statt. Die Erzieherinnen malten zusammen mit den Kindern Bilder und Plakate, auf denen ihre Wünsche und Ideen gezeigt werden. Überdies wurden die Mieterparteien in den umliegenden Wohnhäusern und kleine und größere Bürgerinnen und Bürger an der Planung beteiligt. Die Wünsche und Ideen sind in der Planung berücksichtigt worden: Trampolin, attraktive Spiel- und Kletterkombination, Nestschaukel für die Kleinen, Picknicktische und mehr Mülleimer mit Deckel und lange Rutsche.