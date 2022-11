Taizé-Gebet : Der Dom verwandelt sich in ein Meer von Lichtern

Aachen Zwei Jahre ist es her, dass die letzte „Nacht der Lichter“, das große Taizé-Gebet junger Menschen in Aachen, stattfinden konnte. Nun haben rund 700 Jugendliche wieder gemeinsam gefeiert.

Roter Teppich, rote Segel und meditative Gesänge: Rund 700 Jugendliche sind am Samstag im Oktogon des Aachener Doms zusammengekommen, um bei der „Nacht der Lichter“ gemeinsam die so besondere Atmosphäre der Taizé-Gebete zu genießen. Und so mag es nicht verwundern, dass Frère Philipp, Bruder der Gemeinschaft Taizé, der diesmal persönlich zugegen war, sein Grußwort ganz kurz hielt. „Die Begegnung mit Christus verändert das Leben“, sagte er und verwies auf die in der Bibel beschriebene Begegnung zwischen Zachäus, oberstem Zöllner, und Christus.