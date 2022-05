Wochenmarkt in Aachen : Der Dienstag-Markt ist endlich am Elisenbrunnen

Ralf Cleef freut sich, seine frischen Erdbeeren auf dem Dienstag-Markt am Elisenbrunnen anbieten zu können. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Neuer Name, neuer Ort, neue Stände: Der Dienstag-Markt in Aachen heißt jetzt Elisenmarkt. Die Beschicker freuen sich über eine gute Frequenz und Laufkundschaft am ersten Tag.