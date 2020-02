Wegen stürmischen Wetters : Der AAK-Kinderzug zieht nur verkürzt

Beim Kinderzug in Aachen trotzen heute auch die kleinsten dem Wetter. Foto: ZVA/Gombert

Aachen Um 11.11 Uhr beginnt er, der Kinderzug des AAK. Doch bei dem stürmischen Wetter wird der Zugweg ein bisschen kürzer ausfallen.

Auch wenn das Wetter heute nicht so richtig mitspielt, haben sich kurz vor dem offiziellen Start des Aachener Kinderzugs schon viele verkleidete Jecken an der Zugstrecke postiert. Der Regen scheint den meisten egal zu sein: Die großen und vor allem die kleinen Zugbesucher sind dick eingepackt und haben ihre Kostüme zum Teil mit Klarsichtfolie geschützt.

Bereits am Morgen hatte der AAK über das Internet bekannt gegeben, dass der Zugweg wetterbedingt verkürzt wird: An der Komphausbadstraße ist heute Schluss, am Seilgraben wird der Zug sich auflösen. Das heißt, die vielen Wagen und Fußgruppen werden nicht über den Markt ziehen. Die meisten Zuschauer werden im Bereich Elisenbrunnen erwartet.