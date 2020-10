Kostenpflichtiger Inhalt: Corona in der Städteregion : Der Aachener Tivoli wird erneut zum Abstrichzentrum

Der Tivoli wird erneut zum Corona-Abstrichzentrum. Das hat der städteregionale Gesundheitsdezernent Michael Ziemons erklärt. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Die Corona-Zahlen in der Städteregion steigen weiter. Der 7-Tage-Inzidenzwert ist am Mittwoch auf 117 geklettert, in einigen Mitgliedskommunen liegt er noch weit darüber. Die Städteregion und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) werden daher ab dem 1. November im Aachener Tivoli erneut ein Corona-Abstrichzentrum einrichten.