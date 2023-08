2000 Meter Hindernis : Aachener (17) entscheidet sich gegen Tennis und wird Leichtathletik-Vizemeister

Erfolgreich in seiner Paradedisziplin: Der Aachener Jonas Patri wird deutscher Vizemeister über die 2000 Meter Hindernis. Foto: Privat

Aachen Der 17-jährige Aachener Jonas Patri ist deutscher Vizemeister über die 2000 Meter Hindernis. Für die Leichtathletik und gegen Tennis entschieden.

Es ist ausgerechnet die Leichtathletik-Disziplin, bei der man als Zuschauer immer ein wenig Sorge um die Teilnehmer hat, wenn sie in vollem Lauf über die Hindernisse und in den dahinter liegenden Wassergraben springen. „Vielleicht macht das ja auch den Reiz dieser Disziplin aus. Aber zum Glück bin ich erst einmal geflogen“, sagt Jonas Patri und lacht. Die 3000 Meter Hindernis sind die Paradedisziplin des 17-jährigen Aacheners, der bei der U20-DM in diesem Jahr Silber gewann – allerdings über die in dieser Altersklasse bei Titelkämpfen üblichen 2000 Meter.

Jonas Patri und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Niklas sind sportbegeistert. Beide trainierten Leichtathletik und spielten früh Tennis bei Blau-Weiss Aachen. „Freunde aus dem Kindergarten haben uns dahin gebracht“, erinnert sich Jonas. Doch die Wege der beiden Brüder haben sich sportlich inzwischen ein wenig getrennt. „Ich konnte schon immer gut laufen, habe auch bis zum Alter von etwa 15 Jahren daneben Tennis gespielt, sogar in der Knaben- und Junioren-Oberliga. Und ich bin auch mal Bezirksmeister geworden. Aber dann habe ich mich für die Leichtathletik entschieden“, erzählt Jonas.

Sein Bruder beendete dagegen vor gut zwei Jahren seine noch junge Leichtathletik-Karriere und konzentriert sich seither nur aufs Tennis. Mit Erfolg, denn am letzten Spieltag der BW-Männer, die in der Zweiten Bundesliga ungeschlagen Meister wurden (wir berichteten), durfte der 15-Jährige an der Seite des erfahrenen Yannik Reuter in Bremen erstmals im Doppel aufschlagen. „Niklas spielt besser Tennis, er ist noch konstanter als ich“, sagt sein Bruder. „Und mir macht das Laufen einfach mehr Spaß.“

Der 17-Jährige konzentriert sich seither aufs Laufen, bestreitet die 800, 1500 und 3000 Meter und eben die 3000 Meter Hindernis – seine „Paradestrecke“, wie er selbst sagt. In der Kindergruppe der Aachener TG, trainiert von Wolfgang Glöde, begann Jonas Patri mit seinem Hobby. „Er hat mir damals auch geraten, den Waldlauf-Cup mal mitzumachen. Das habe ich gemacht und mit Abstand alles gewonnen.“ So kam Patri auch zum Cross und trainierte schon – bevor der zehn Jahre alt war – dreimal in der Woche bei den Erwachsenen mit.

Im vergangenen Winter wechselte der Aachener von der ATG nach Bayer Leverkusen – „wegen der besseren Trainingsbedingungen und auch, weil mein Kadertrainer René Christmann mich dort betreut“, erläutert der junge Student, der in diesem Jahr sein Abitur am Pius-Gymnasium baute und nun im ersten Semester Sportmanagement an der Sporthochschule Köln studiert.