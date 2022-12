Christmette Aachener Dom : Der Aachener Bischof spricht vom „Fest der Kontraste“

Aachen Der Aachener Bischof sagt in der Christmette: „Weihnachten beflügelt unsere Hoffnungen und Wünsche.“ Die Christmette im Aachener Dom zieht viele Gäste von nah und fern an.

Als „Fest der Kontraste“ hat der Bischof von Aachen das Weihnachtsfest in seiner Predigt während der Christmette im Hohen Dom zu Aachen gewürdigt. „Helles und Dunkles, Festliches und Tragisches geben sich die Klinke in die Hand“, erklärte der Bischof in seiner Ansprache. Während nicht weit von uns ein gnadenloser Krieg tobe, Menschen zu uns flüchteten und Aufnahmekapazitäten immer enger würden, freuten wir uns auf das Weihnachtsfest in der Familie, auf Nähe, Ruhe und Sich-Verstehen. Zugleich steckten wir in einer Energiekrise mit bangen Fragen, wie Heizung und Strom bezahlt werden.