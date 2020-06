Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess gegen 40-Jährigen aus Aachen : Den Tod von elf Menschen in Kauf genommmen?

Viele Fragen und widersprüchliche Aussagen: Die Staatsanwaltschaft wirft Hort B. schwere Brandstiftung und versuchten Mord vor, der Angeklagte spricht inzwischen aber von einem folgenreichen Unfall. Foto: MHA/Christoph Pauli

Aachen Folgt man der Anklage, hat Horst B. an jenem 17. Februar dieses Jahres nicht nur ein Feuer in seiner Wohngemeinschaft gelegt. Er soll heimtückisch und gemeingefährlich auch den Tod von elf Menschen in Kauf genommen haben, denen er den Fluchtweg abschnitt, als er noch die Haustür des Übergangswohnheims an der Weißwasserstraße in Aachen abschließen wollte. Der Beschuldigte spricht inzwischen von einem Unfall.