Kostenpflichtiger Inhalt: „Pulse of Europe“ feiert Geburtstag des Schengen-Abkommens : Den Herzschlag der EU schnell wiederbeleben

35 Jahre Schengen-Abkommen: Am Grenzstein am Dreiländerpunkt fordert OB Marcel Philipp wie seine Kollegen aus den Grenzgemeinden und viele Gäste neue Impulse für ein lebendiges Europa. Foto: Heike Lachmann

Aachen Zurück zu den offenen Grenzen, zurück zur Normalität in der Rhein-Maas-Region: Das war das einhellige Votum, für das sich die Gäste im Rahmen der kleinen Geburtstagsfeier am Dreiländereck am Sonntag einhellig aussprachen. Die Bewegung Puls of Europe hatte eingeladen, um am Grenzstein 35 Jahre Schengen zu feiern.