Metall-Tarifverhandlungen : Demozug zieht heute in Aachen vom Tivoli zum DGB-Haus

Aachen Die Tarifverhandlungen gehen weiter und mit ihnen die Warnstreiks: Am Montag treffen sich Metallerinnen und Metaller aus der Region Aachen zu einer Kundgebung, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Die nordrhein-westfälischen Tarifparteien in der Metall- und Elektroindutrie haben auch die vierte Verhandlungsrunde am Donnerstagabend ohne Abschluss beendet. Die Arbeitnehmer fordern weiterhin acht Prozent mehr Entgelt für ein Jahr – auch für die Auszubildenden –, die Arbeitgeber haben in der dritten Verhandlungsrunde eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro und eine Tabellenerhöhung für eine Laufzeit von 30 Monaten angeboten.