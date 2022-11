Metall-Tarifverhandlungen : Demozug zieht am Montag in Aachen vom Tivoli zum DGB-Haus

Warnstreik in Aachen: Die IG Metall fordert eine Erhöhung der Entgelte und Ausbildungsvergütungen um acht Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Foto: dpa/Oliver Dietze

Aachen Die Tarifverhandlungen gehen weiter und mit ihnen die Warnstreiks: Am Montag treffen sich Metallerinnen und Metaller aus der Region Aachen zu einer Kundgebung, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Die nordrhein-westfälischen Tarifparteien in der Metall- und Elektroindustrie haben auch die vierte Verhandlungsrunde am Donnerstagabend ohne Abschluss beendet. Die Arbeitnehmer fordern weiterhin acht Prozent mehr Entgelt für ein Jahr – auch für die Auszubildenden –, die Arbeitgeber haben in der dritten Verhandlungsrunde eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro und eine Tabellenerhöhung für eine Laufzeit von 30 Monaten angeboten.

Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, wollen sich Metallerinnen und Metaller aus vielen Betrieben der Aachener Region am Montag ab 13.30 Uhr zum Warnstreik am Tivoli an der Krefelder Straße versammeln. Von dort aus soll ab 14 Uhr ein Demonstrationszug über die Krefelder Straße, Passstraße, Lombardenstraße und Dennewartstraße Richtung DGB-Haus ziehen.

Auf dem Mathias-Wilms-Platz am DGB-Haus in Aachen soll dann gegen 14.45 Uhr eine Kundgebung stattfinden.

Für Dienstag, 15. November, wurden ebenfalls weitere Warnstreiks angekündigt: In Eschweiler sind die Mitarbeiter der Albert Hoffmann GmbH aufgerufen, sich um 13.15 Uhr am Werkstor an der Bergrather Straße einzufinden. Von dort soll es einen Demonstrationszug zum Rathaus geben, wo auch die Belegschaften des Elektrowerks Weisweiler sowie weiterer Eschweiler Betriebe erwartet werden.

