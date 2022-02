Deutlich weniger Zulauf als erwartet : Demonstrationen am Samstag in Aachens Innenstadt

550 Demonstranten waren am Samstagnachmittag in der Innenstadt unterwegs, um sich für „eine selbstbestimmte Impfentscheidung“ starkzumachen. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen „Wir machen so lange weiter, bis die Impfpflicht kein Thema mehr ist“, sagt Markus Kirch, Freie Linke. Das „Bündnis ‚Nein‘ zur Impfpflicht“ zeigt Ausdauer und will sich demnach auch in Zukunft bei Demonstrationen Gehör verschaffen.