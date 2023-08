Demonstration in Aachen : Demo zum 32. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine

„Wir wollen auf den mutigen Kampf unseres Landes für die Freiheit ganz Europas aufmerksam machen“, so die Vorsitzende des Vereins „Ukrainer in Aachen“ Anna Kysil. Foto: AZ/Ralf Roeger

Aachen Am Donnerstagnachmittag fand in Aachen eine Demonstration anlässlich des 32. Jahrestages der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine statt. Auch der Verein „Ukrainer in Aachen“ war vor Ort und legte den Fokus vor allem auf die aktuelle Lage in der Ukraine.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martina Stöhr

„Danke Deutschland, Danke Aachen, Zukunft Ukraine“: Mit solchen und ähnlichen Rufen zog ein großer Pulk von Ukrainerinnen und Ukrainern am Nachmittag vom Bahnhof Richtung Markt, um dort den 32. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine zu feiern. Der Dank der Ukrainer gilt an diesem Tag vor allem auch den Aachenern, die die „Schutzsuchenden aus der Ukraine so bereitwillig aufgenommen haben“. Doch der Krieg ist nicht zu Ende, und so richtet der deutsch-ukrainische Verein „Ukrainer in Aachen“ den Fokus eben nicht nur auf 32 Jahre Unabhängigkeit der Ukraine, sondern vor allem auch auf die aktuelle Situation.

„Die Ukraine braucht auch weiterhin Unterstützung“, betont Vereinsvorsitzende Anna Kysil. Es gehe schließlich darum, die demokratischen Werte für alle zu verteidigen. Weitere Waffenlieferungen seien dabei unbedingt notwendig, betont sie. Am Bahnhof versammelten sich die Demonstranten mit blau-gelben Fahnen, folkloristischen Blusen und bunten Blumengebinden, um einmal mehr für ihr Land einzutreten.

Am Rathaus wurde der Demonstrationszug dann von Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen, dem Vorsitzenden des Direktoriums zu Verleihung des Internationalen Karlspreises, Dr. Jürgen Linden, und einer ganzen Reihe von Vertretern verschiedener Parteien empfangen. Für die Ukrainerinnen Anna Kysil und Julia Pich ist dieser Tag vor allem eine willkommene Gelegenheit, einmal mehr den Fokus auf den Krieg in der Ukraine und seine Folgen zu richten.

Auf dem Rathausplatz versammelte sich der Demozug und wurde unter anderem von Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen empfangen. Foto: AZ/Ralf Roeger

„Wir wollen auf den mutigen Kampf unseres Landes für die Freiheit ganz Europas aufmerksam machen“, sagt Kysil und erzählt dann von der Stadt Tschernihiw im Norden der Ukraine: „Die Stadt ist gerade erst von den Russen bombardiert worden“, sagt sie. Mindestens sieben Menschen seien durch den Marschflugkörper, der im Zentrum der Stadt eingeschlagen sei, getötet worden und mehr als hundert verletzt. Jetzt bemüht sich der Aachener Verein, den Menschen dort mit Spenden zu helfen.

Hilfe und Unterstützung gleich welcher Art sind laut Kysil nach wie vor unabdingbar, damit die Ukraine dem Krieg und seinen Folgen standhalten könne. Und wichtig ist ihr in diesem Sinne auch, den Soldaten an der Front ein besonders großes Dankeschön für „ihren Mut und ihre Tapferkeit“ zu schicken. Aachens Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen zeigte sich solidarisch und präsentierte sich vor dem Rathaus in einer bunten Folklorebluse. Sie wünschte den Ukrainern, dass dieses ansonsten so fröhliches Fest der Unabhängigkeit im nächsten Jahr dann wieder unbeschwert gefeiert werden kann.