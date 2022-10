„aachen 1a“ auf der Expo Real 2022 : Delegation aus der Region zu Gast in München

400 Millionen Euro Investitionssumme für das „Innovationsquartier“: Düren entwickelt um den Bahnhof einen ganzen Stadtteil auf rund 115.000 Quadratmetern neu. Visualisierung: WIN.DN GmbH Foto: WIN.DN GmbH

Aachen Preisexplosion auf dem Bausektor, Energiekrise, stockende Materiallieferungen: Die Stimmung vor Europas größter Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in München ist getrübt. Wie eine ungewöhnliche Delegation aus unserer Region trotzdem Millionenprojekte an der Isar einsammeln will.