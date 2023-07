Pflichtverletzungen : Debatte über Bischofsgräber wegen Missbrauchsfällen entbrannt

Köln/Paderborn/Aachen Was soll mit den Grabstätten jener Bischöfe geschehen, denen Pflichtverletzungen im Umgang mit Missbrauch nachgewiesen wurden?

Das Bemühen um Missbrauchsaufklärung macht in der katholischen Kirche auch vor Bischofsgräbern nicht halt. So ist in den NRW-Bistümern eine Debatte darüber entbrannt, wie man mit den letzten Ruhestätten ehemaliger Bischöfe umgehen soll, denen Fehlverhalten im Umgang mit Missbrauch nachgewiesen wurde. Diskutiert werden etwa entsprechende Hinweistafeln an den Gräbern oder sogar Umbettungen.

Im Bistum Münster wird in der kommenden Woche beraten, wie mit den Ruhestätten von Reinhard Lettmann, Heinrich Tenhumberg und Michael Keller weiter verfahren werden soll. Nachdem eine Missbrauchsstudie den drei Bischöfen schwere Fehler nachgewiesen hatte, war die Gruft im St.-Paulus-Dom zunächst für mehrere Monate geschlossen und dann mit entsprechenden Hinweisen Ende des vergangenen Jahres wieder geöffnet worden.

Das im November 2020 veröffentlichte Gutachten über sexuellen Missbrauch im Bistum Aachen hatte persönliches Fehlverhalten der verstorbenen Bischöfe Johannes van der Velden (1891 bis 1954), Johannes Pohlschneider (1899 bis 1981) und Klaus Hemmerle (1929 bis 1994) belegt. Über das persönliche Versagen dieser Bischöfe hatte unsere Zeitung in den vergangenen Wochen wiederholt berichtet. Vergangene Woche hatte die RWTH Aachen als Konsequenz die Verleihung der Ehrendoktorwürde an Bischof Hemmerle 1988, die posthum generell nicht entzogen werden kann, im Nachhinein missbilligt und dies entsprechend auf ihrer Homepage vermerkt.

Die im Missbrauchsgutachten veröffentlichten Erkenntnisse über das Fehlverhalten der drei früheren Bischöfe haben im Bistum Aachen bislang nicht dazu geführt, über Modifikationen an den Gräbern oder eine Umbettung nachzudenken. Das erklärte die Sprecherin von Bischof Helmut Dieser, Marliese Kalthoff, am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung.

Verschiedene Vorschläge

In Münster hingegen überlegt eine „Arbeitsgruppe Grablege“ unterdessen, in der neben Mitgliedern des Domkapitels auch Betroffene sitzen, was künftig zu tun sei. Unter anderem steht eine Umbettung der Leichname auch außerhalb des sogenannten Domherrenfriedhofs zur Diskussion. Ein anderer Vorschlag eines Betroffenen: Die Bischöfe bleiben in ihren Ruhestätten in der Bischofsgruft, eine noch unbelegte Grabstätte solle aber dauerhaft geöffnet und somit der Missbrauch in der katholischen Kirche als eine offene Wunde gezeigt werden. Schließlich ist in Münster daran gedacht, vor dem Dom sowie in allen Gemeinden des Bistums, in denen Missbrauchstaten verübt wurden, Trauerblutbuchen zu pflanzen.

Dagegen finden ausführliche Hinweistafeln vor den einzelnen Bischofsgräbern wenig Zustimmung. Dies sei eine sehr weitgehende und letztlich „unverhältnismäßige Stigmatisierung“, die „kein Krimineller auf einem Friedhof erfährt“, so ein Missbrauchsbetroffener und Mitglied der Arbeitsgruppe gegenüber unserer Zeitung. Zudem hatten zuletzt NRW-Betroffenenbeiräte der Bistümer gemeinsam eine digitale Karte beschlossen, auf der alle bislang bekannten Missbrauchstatorte katholischer Priester verzeichnet werden.

Im Kölner Erzbistum gibt es keine konkreten Pläne, etwa zur Grablege von Joachim Kardinal Meisner (1933 bis 2017), dem laut Gutachten des Strafrechtlers Björn Gercke 24 Pflichtverletzungen im Umgang mit Missbrauch nachgewiesen wurden. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärte das Domkapitel, dass sich seiner Meinung nach „Geschichte nicht verändern lasse, indem man ihre Spuren beseitigt – beispielsweise Eingriffe in die Architektur vornimmt, Verstorbene umbettet oder den Zugang zu Gräbern einschränkt. Vielmehr muss man sich der Vergangenheit stellen, um aus ihr für die Zukunft zu lernen.“ So wird es in der Krypta des Domes – nach jetzigem Stand – keine Schließungen oder bauliche Veränderungen geben, zumal sich die eigentliche Grablege der Erzbischöfe im Kölner Dom hinter einem Gitter befinde und daher nicht öffentlich zugängig sei. Die Gräber seien schlicht gehalten, eine „Heroisierung“ der dort Bestatteten finde nicht statt, so die Erklärung.

Ganz scheint das Thema dennoch nicht vom Tisch zu sein. Nach Meinung des Kölner Missbrauchsbetroffenen Peter Bringmann-Henselder sollten „Hinweistafeln an den Gräbern von Bischöfen wie in Paderborn zu einem Thema bei allen Beiräten gemacht werden. Nicht nur bei den Kirchen, sondern auch bei anderen Institutionen wie Sportvereinen.“ Die bestatteten Bischöfe würde er „am liebsten dort liegen lassen, wo sie jetzt auch sind. Aber in den Geschichtsbüchern würde ich einiges ändern.“

Entzündet hat sich der Streit mit der Neugestaltung der Krypta im Paderborner Dom. Dort weisen seit einigen Tagen Info-Schilder auf die Verfehlungen der Paderborner Erzbischöfe Lorenz Kardinal Jaeger (1941 bis 1973) und Johannes Joachim Kardinal Degenhardt (1974 bis 2002) hin. In einem offenen Brief hatte die Ordensschwester Anna Mirijam Kaschner dies scharf kritisiert und gefragt, ob „konsequenterweise“ auch an jedem Grab eines pädophilen Familienvaters und „an jedem Grab einer Mutter, die ein oder mehrere Kinder abgetrieben hat, genau solche Schuldtafeln zu finden“ sein werden. Kaschner ist Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz und wird

auch an der von Papst Franziskus einberufenen Weltsynode teilnehmen.

Paderborner Dom Die Schuldtafel in der Krypta In der Krypta des Paderborner Doms wurde vor den Bischofsgräbern eine Hinweistafel aufgestellt. Die Tafel hatte das Domkapitel mit Vertretern von Missbrauchsbetroffenen vereinbart. Der Text: „Die hier beigesetzten Erzbischöfe haben während ihrer Amtszeit aus heutiger Sicht schwere Fehler im Umgang mit sexuellem Missbrauch begangen. Allzu oft haben sie Schutz und Ansehen der Institution und der Täter über das Leid der Betroffenen gestellt.“ Die Tafel hatte das Domkapitel mit Vertretern von Missbrauchsbetroffenen vereinbart.

Darauf reagierte Johannes Norpoth, Sprecher des Betroffenenbeirats der Deutschen Bischofskonferenz, mit Fassungslosigkeit. Dieser offene Brief sei für ihn kaum zu ertragen. „Meine persönliche Einordnung schwankt zwischen blankem Entsetzen und tief empfundenem Mitleid.“ Gegenüber unserer Zeitung erklärte Norpoth, dass es „insbesondere bei den Frauenorden eine unfassbare Verklärung von verstorbenen klerikalen Größen zu geben scheint, die den Blick auf die Wirklichkeit verstellt“. Nach seinen Worten müssten Verantwortungsträger in der Kirche lernen, eine neue Erinnerungskultur wachsen zu lassen.