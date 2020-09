Rohrbruch im Aachener Westen : Das Wasser läuft, die Schulen bleiben geschlossen

Aachen Im Aachener Westen hat es am Morgen einen Wasserrohrbruch gegeben. Das Leck wurde inzwischen identifiziert und die Störung behoben. Viele Schulen in der Umgebung bleiben trotzdem geschlossen – auch wegen den Corona-Hygieneauflagen.

Die Wasserversorgung im Aachener Westen ist in der Nacht und am Donnerstagmorgen für mehrere Stunden ausgefallen. Inzwischen ist sie wieder hergestellt. Wie die Regionetz mitteilte, kann es aufgrund des Wasserrohrbruchs noch zu Trübungen kommen. Das Netz würde nun intensiv gespült. „Falls noch braunes Wasser aus der Leitung kommt, empfehlen wir unseren Kunden, es ablaufen zu lassen“, hieß es in der Mitteilung.

Die Störung hatte seit Mitternacht für Unterbrechungen der Wasserversorgung gesorgt. Diese war am Morgen rund um Laurensberg, Richterich, Vetschau, Roermonder Straße sowie Steppenberg und Vaalserquartier gestört.

Die Stadt Aachen teilte am Morgen mit, dass in Absprache mit allen Verantwortlichen eine Empfehlung an die Schulen abgegeben wurde, vorübergehend geschlossen zu bleiben. Zum einen seien die Corona-Auflagen ohne Wasser nur schwer einzuhalten, zum andern sei auch der Schulbetrieb ohne funktionierende Toiletten problematisch.

Die finale Entscheidung liegt jedoch bei den jeweiligen Schulleitern. Aktuell haben bereits die GGS Laurensberg, das Anne-Frank-Gymnasium und die Heinrich-Heine-Gesamtschule beschlossen, zu schließen. Betroffen sind außerdem die Kitas St. Laurentius sowie das Montessori-Kinderhaus in Laurensberg.

Die Ursache für die Versorgungsstörung liegt in einem Feld an der niederländischen Grenze: Auf dem Heyder Feldweg (Ecke Scherbstraße) sei laut Regionetz eine Leitung in Richtung Niederlande gebrochen.

Gegen Mitternacht war bereits ein hoher Wasserverlust auf der Leitung gemessen worden, das Leck selbst konnte zunächst aber nicht gefunden werden. Mehrere Teams waren in den frühen Morgenstunden im Einsatz und haben bei der Suche geholfen. Regionetz sagt zu den Arbeiten: „An der Schadensstelle sind große Wassermengen ausgetreten, so dass die Reparatur der Leitung selber noch eine Weile dauern wird.“

Die Störung breitete sich über die Landesgrenzen hinaus aus. „1Limburg“ berichtete am Morgen von Wasserproblemen in der Umgebung von Kerkrade. Diese Region beziehe Wasser aus Deutschland. Die Wasserversorgung wurde dort über die Niederlande und andere deutsche Zulieferer umgeleitet.

