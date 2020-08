Kostenpflichtiger Inhalt: Demo für autofreien Templergraben : Das Verkehrschaos bleibt beim Testlauf aus

Freie Fahrt (fast nur) für den Radverkehr: Eine Bürgerinitiative setzt sich dafür ein, dass der Durchfahrtsverkehr am Templergraben im Bereich des Hauptgebäudes für Autos deutlich eingeschränkt wird. Am Freitagabend wurde das im Rahmen einer Demo schon mal getestet. Foto: Andreas Schmitter / Schmitter Fotografie

Aachen Einen Vorgeschmack auf das, was kommen könnte, lieferten am Freitagabend rund 200 Demonstranten am Templergraben. Sie setzen sich dafür ein, dass der Bereich vor RWTH-Hauptgebäude und Super C verkehrsberuhigt wird. Am Dienstag wird im Bürgerforum über den Vorstoß diskutiert.