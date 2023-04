Ostern 2023 : Das unglaubliche Ereignis

Das sogenannte Lendentuch Christi: Es wird mit drei anderen Reliquien im Aachener Marienschrein aufbewahrt und alle sieben Jahre zur Heiligtumsfahrt hervorgeholt. Foto: Domkapitel Aachen/Andreas Steindl

Aachen Christen feiern die Auferstehung Jesu. Beweisen lässt sich das zentrale Bekenntnis ihres Glaubens nicht. Auch eine Reliquie im Aachener Dom ist kein Beweisstück.

Von Peter Pappert

Am Ostermorgen war das Grab leer. So haben es jedenfalls die vier Evangelisten geschrieben. Es ist eine aufsehenerregende Geschichte mit einem unglaublichen Ende: Jesus wird verurteilt, gekreuzigt, begraben und von den Toten auferweckt. Von Gründonnerstag bis Ostersonntag hören die Christen in ihren Kirchen viel davon, oder sie beschäftigen sich mit Eiern, oder sie tun beides. Ostern bedeutet Hoffnung auf Auferstehung und ewiges Leben sowie Angst vor den Cholesterinwerten.

Die Bibel erzählt, dass Jesu Grab am Ostermorgen leer war. Ob es leer war, gilt unter Theologen als eine unbeantwortbare Frage, von der allerdings der Glaube an die Auferstehung nicht abhängt. Gläubige Christen sind nicht angewiesen auf das leere Grab. So oder so ist Jesus nicht wieder in sein irdisches Leben gekommen. „Weder der Leichnam Jesu im Grab noch das leere Grab sind also Beweise für oder gegen die Auferstehung“, sagt der Münsteraner Krankenhausseelsorger Ulrich Lüke (71), von 2001 bis 2017 Professor für Systematische Theologie an der RWTH Aachen, unserer Zeitung. „So wenig, wie die Embryonen im Uterus sich das Leben außerhalb desselben vorstellen können, so wenig können wir ‚Embryonen im Diesseits‘ uns das Jenseits adäquat vorstellen.“ Aber die Hoffnung darauf sei nicht unvernünftig.

Emotionen und Sentimentalitäten

„Einig sind sich die verschiedenen theologischen Verständnisse darin, dass die Rede von der Auferstehung Christi nicht meinen kann, Jesus wäre in das Leben vor seinem Tod zurückgekehrt“, sagt Daniel Rossa (33), Theologe an der Universität Bonn. Lüke weist darauf hin, dass die frommen Juden damals an die Auferstehung am jüngsten, also letzten Tag glaubten. „Der Leichnam im Grab wäre für sie, wenn sie keine Begegnung mit dem Auferstandenen gehabt hätten, ein sicherer Beleg gewesen, dass eine Auferstehung (noch) nicht stattgefunden hat. Die Griechen hingegen glaubten an die sich im Tod vollziehende Trennung des Leibes von der Seele: Die ohnehin aus dem göttlichen Bereich stammende Seele geht dorthin zurück, woher sie stammt“, sagt Lüke. Wenn der Leichnam Jesu nach der Auferstehung eventuell noch im Grab war, wäre das für Griechen kein Problem gewesen. Die christliche Theologie orientiere sich eher am Judentum, kenne aber auch die Auferstehung im Tod.

Das Jenseitige entzieht sich dem menschlichen Bewusstsein. Zu allen Zeiten haben gläubige Christen aber versucht, das Unglaubliche ihres Glaubens anschaulich und greifbar zu machen. Daraus entstand vor Jahrhunderten der Reliquienkult. Der erlebt im Juni in Aachen einmal mehr eines seiner Hochfeste. Bei der Aachener Heiligtumsfahrt werden vier Reliquien verehrt – darunter das sogenannte Lendentuch, das Jesus am Kreuz getragen haben soll.

Der Aachener Wallfahrtsleiter, Dompropst Rolf-Peter Cremer (65), hält diese Reliquie durchaus für angemessen, um an den Tod Jesu zu erinnern. „An die Dramatik des Endes des irdischen Lebens werden wir mit jedem Kreuz und auch mit dem Lendentuch, das im übertragenen Sinn für den Kreuzestod Jesu steht, erinnert“, sagt Cremer unserer Zeitung. „Der Tod Jesu war kein Theaterspiel! Als Christinnen und Christen glauben wir daran, dass der Tod der Durchbruch zum neuen Leben ist. Das feiern wir an Ostern.“

Der Dompropst erkennt eine Chance: „Gott und die Heiligen verlieren durch die Tuchreliquien des Aachener Doms etwas vom ‚Unfassbaren‘.“ Der Glaube brauche die Reliquien nicht, werde aber durch sie menschlicher. Die Aachener Reliquien seien „nicht direkt“ Beweisstücke „für die Wahrheit des Glaubens, aber für die 1200-jährige Tradition, in der Menschen mit der Verehrung der Heiligtümer ihre Sorgen, ihre Nöte, aber auch ihren Dank verbunden haben“. Diese aus heutiger Sicht „unglaublich“ lange Verehrungstradition zeige, „dass für Menschen aller Generationen über Jahrhunderte hinweg der gemeinsame Glaube wichtig war und ist.“

Die Sache mit dem Lendentuch ist unglaublich. Ob sie glaubhaft sein könnte, diese Frage lässt das Aachener Domkapitel aus guten Gründen offen. Wer die Heiligtumsfahrt für eine fragwürdige Inszenierung, gar für Betrug hält, kann trotzdem ein guter Christ sein. Weil der Glaube aber auch mit Emotionen und Sentimentalitäten verbunden wird, können Reliquien durchaus menschliche Bedürfnisse erfüllen.

Die Kreuzigung lässt sich auch durch nicht-biblische historische Quellen belegen. Zur Auferstehung finden sich in der Bibel verständlicherweise keine Augenzeugenberichte, sondern Deutungen und Glaubenszeugnisse. Die Evangelien, die von der Auferstehung Christi erzählen, entstanden erst Jahrzehnte nach Jesu Tod. Wenn sich das Osterereignis verstandesgemäß also nicht erklären, geschweige denn beweisen lässt, wenn man sowieso niemals wissen wird, wie es „wirklich“ war, wenn alle biblischen Aussagen darüber nur gedeutet, aber nicht verifiziert werden können, wenn die Vorstellung der Auferstehung die Grenzen menschlichen Verstandes sprengt, wenn irdische Vorstellungen von Raum und Zeit sowieso nicht ausreichen, um ewiges Leben zu erklären, dann dreht sich die Theologie womöglich im Kreis, ist sie nur L’art pour l’art.

Unsere kleine Festplatte

Theologie als „Wissenschaft vom christlichen Glauben“ beschränkt sich laut Rossa nicht darauf, ein akademisches Spiel mit sich selbst zu spielen. Der besondere Stellenwert von Deutungen sei „nicht in einer vermeintlich besonderen Unwissenschaftlichkeit der Theologie begründet, sondern darin, dass Menschen sich deutend im Leben orientieren. Sinnstiftung und Deutung gehören mit zur menschlichen Lebensform.“

Lüke geht es darum, „intellektuell redlich und gründlich die kognitive Dimension des Osterereignisses auszuloten“ und zugleich „mehr für möglich und wahrscheinlich zu halten als das, was gerade auf die kleine Festplatte unserer derzeitigen intellektuellen Möglichkeiten passt“. Wäre der Tod als absolutes Ende nicht der Triumph des Bösen über das Gute? Lüke: „Auferstehung beinhaltet theologisch auch den Aspekt der endgültigen ausgleichenden Gerechtigkeit durch Gott, die es nicht dabei belässt, dass über den Mörder und seine Opfer derselbe gleichmacherische Rasen des Vergessens wächst.“

Was nach dem Tod kommt, weiß niemand. Wenn mit dem Tod alles zu Ende ist, sind Gläubige wie Nichtgläubige davon gleichermaßen betroffen. Das gilt genauso für den Fall, dass es ewiges Leben gibt; denn die Auferstehung ist allen Menschen verheißen.

Lüke erinnert an die Wette des französischen Mathematikers und Philosophen Blaise Pascal (1623-1662): Wenn eine wichtige Frage, für die es zwei einander ausschließende Antworten gibt, argumentativ nicht zu klären ist, habe Pascal geraten, „die Antwort zu wählen, die schon jetzt und erst recht nach dem Tod die gehaltvollere Lebenshoffnungsperspektive bietet. Das wäre die Annahme eines Lebens nach dem Tod, die eine sinnstiftende Zielvorgabe ist und sogar Licht auf das manchmal verdunkelte Leben vor dem Tod werfen kann.“

Rossa sieht im Tod die „Grenze für menschliches Wissen, Erkennen und Erfahren“. Der Mensch verfüge aber auch über „die Fähigkeit zu hoffen, Vorstellungskraft und Kreativität“. So könnten Glaubensvorstellungen helfen, „mit einem Verlust (vielleicht besser) zu leben“ und „die Beziehung auch über die Todesgrenze hinaus bedeutsam zu halten“.