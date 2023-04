Bürgerbeteiligung in Aachen : Das Thema für den ersten Bürgerrat steht fest

Online stehen allerhand Informationen zum Bürgerrat bereit. Nun wurde das diesjährige Thema beschlossen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Das Bürgerforum hat aus sechs Vorschlägen ausgewählt, welchem inhaltlichen Schwerpunkt der Bürgerrat in diesem Herbst nachgehen soll. Einstimmigkeit? Fehlanzeige. Der Entscheidung gingen eine lange Diskussion und ein kleiner Umweg voraus.

Einen attraktiveren ÖPNV, eine schönere Einkaufs- oder grünere Innenstadt schaffen? Leerstand bekämpfen, bezahlbare Mieten sichern oder obdachlosen Menschen Hilfe zur Selbsthilfe geben? Die Themenvorschläge sind ebenso vielfältig wie wichtig, teilweise mit inhaltlichen Schnittmengen. Doch am Ende des Abends sollte eine Entscheidung her. Die Entscheidung, welches Thema der erste ständige Bürgerrat in Aachen zu seiner Premiere im Herbst dieses Jahres angehen soll.

So viel vorne weg: Das Bürgerforum hat abgestimmt und entschieden. Mit zwölf Stimmen fand sich in der Sitzung am Dienstag eine Mehrheit für die Themenstellung „Wie kann Aachens Innenstadt wieder ein attraktives Einkaufsziel werden?“. Doch der Weg dahin war alles andere als gradlinig oder kurz.

Alle Anwesenden waren sich spätestens nach den teils persönlichen und emotionalen Vorstellungen durch die Ideengeber aus der Bevölkerung einig, dass alle sechs Problemstellungen (siehe Infobox) die Notwendigkeit haben, gezielt angegangen zu werden. Doch ist der Bürgerrat das richtige Gremium dafür? Und wie eng müssen die Themen formuliert werden? Macht eine Zusammenlegung etwa von mehr Grün in der Stadt, weniger Leerstand und der attraktiven Einkaufsstadt Sinn?

Viele Fragen regten die Diskussion sowohl in der Politik als auch unter den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern an. So mahnte gleich zu Beginn Benedikt Yavuz, stellvertretender Sachkundiger Bürger der FDP, bei allem Lob den Bürgerrat bei der Themenstellung nicht zu überfrachten. „Wenn man zu große Hoffnungen schürt, kann es hinterher auch große Enttäuschungen geben.“ Er regte außerdem an, im Thema 3 (attraktive Einkaufsstadt) die Ideen für mehr Grün und der Leerstand-Bekämpfung zusammenzufassen.

Letzteres fand in der politischen wie auch in der Bürger-Diskussion kaum Zuspruch. „Die Politik wird gemessen am Ergebnis“, meinte ein Bürger, der sich zu Wort meldete. „Keep it small and simple!“ Dieser Satz sollte noch zum Mantra des Abends werden.

Der Ausschussvorsitzende Mathias Dopatka (SPD) betonte immer wieder, dass der gesamte Prozess für alle Beteiligten ein Novum sei. Deshalb sah er nach umfangreicher Diskussion auch keinen Grund, den Wunsch aus dem Plenum nicht stattzugeben, ein Stimmungsbild seitens der anwesenden Aachenerinnen und Aachenern einzuholen – nicht ahnend, dass dies hinterher die Frage aufwerfen würde, inwiefern das Ergebnis als repräsentativer Wille der Bevölkerung die Entscheidung der Politik beeinflussen soll.

Viele der Bürgerinnen und Bürger stimmten per Handzeichen für Thema 3 ab, die Mehrheit aber hob die Hand bei Thema 4: nachhaltiger begrünen – ganz zur Überraschung der Politik, die sich anschließend zu einer längeren Beratung zurückzog.

Info I Sechs Themen Seit Ende Januar konnten Aachenerinnen und Aachener ihre Herzensthemen für den Bürgerrat einreichen. 58 Fragestellungen sind zusammengekommen; 17 von ihnen erreichten die im Ratsbeschluss festgelegte Anzahl von mindestens 125 Unterstützern. Das Begleitgremium, das aktuell aus Vertretern der Initiative Bürgerrat und Vertretern der Ratsfraktionen besteht, hatte Mitte März anhand verschiedener Auswahlkriterien die sechs Themen ausgewählt, über die nun im Bürgerforum diskutiert wurden. Ausschlaggebend für die Eingrenzung der Themen im Begleitgremium waren unter anderem Argumente nach der kommunalen Zuständigkeit im Rahmen der Problemlösung, ein großes Interesse sowie Betroffenheit der breiten Bevölkerung und dass es für den Bürgerrat leistbar und motivierend ist, eine sichtbare Verbesserung innerhalb kurzer Zeit zu erzielen. Die sechs Ideen: Thema 1: Wie kann Aachen öffentliche Verkehrsmittel attraktiver gestalten? Thema 2: Wie können wir obdachlosen Menschen würdig begegnen und ihnen Hilfe zur Selbsthilfe geben? Thema 3: Wie kann Aachens Innenstadt wieder ein attraktives Einkaufsziel werden? Thema 4: Wie kann Aachen die Stadt nachhaltiger begrünen? Thema 5: Was kann Aachen gegen den Leerstand tun? Thema 6: Wie kann Aachen bezahlbare Mieten sichern?

„Wir haben uns bemüht, eine gemeinsame Lösung zu finden“, sagte Ausschussvorsitzender Mathias Dopatka. „Daraus ist der mehrheitliche Vorschlag entstanden, beide Themen 3 und 4 nacheinander im Bürgerrat behandeln zu lassen.“ Peter Tillmanns (CDU) und Leo Deumens (Die Linke) konnten da nur mit dem Kopf schütteln. „Die Regeln, die wir uns selbst gesetzt haben, führen wir ad absurdum. Mit diesem Vorschlag nehmen wir dem künftigen Begleitgremium die wesentliche Aufgabe, nämlich die Themenfindung, ab“, sagte Tillmanns. Deumens ergänzte: „Wir nehmen uns die eigenen Regeln weg. Ich halte es nicht für richtig, zu weit in die Zukunft zu schauen und jetzt schon Themen für zwei Jahre festzulegen.“

Gegen den neuen Vorschlag regte sich auch viel Widerstand aus dem Plenum, das wie vorgesehen eine Entscheidung einforderte. „Das Format muss ernst genommen werden“, sagte einer. Ein anderer ergänzte: „Wenn keine Entscheidung getroffen wird, fehlt die Power, die der Bürgerrat braucht, um hinterher erfolgreich zu werden.“ Uneinig waren sich die Aachenerinnen und Aachener, ob das Stimmungsbild der paar Dutzend Anwesenden repräsentativ für die Stadtgesellschaft sei. 5000 Leute hatten schließlich im Vorfeld an der Online-Abstimmung teilgenommen. Doch wenn die Argumente aus dem Plenum nicht zählen würden: „Wozu sind wir dann heute hier?“, kam die Frage auf.

Die Grünen Ausschussmitglieder Hilde Scheidt und Ulla Griepentrop sprachen von einer klassischen Zwickmühle. Schließlich wolle man der Bürgerschaft zeigen, dass man das Ergebnis des Stimmungsbildes und die vorangegangene Diskussion ernst nehme. „Aber wenn eine konkrete Entscheidung gewünscht ist, werden wir abstimmen“, räumte Griepentrop ein.

Info II 56 Personen bilden den Bürgerrat Der Bürgerrat soll als neues Instrument der demokratischen Teilhabe dienen. Als ständige, institutionalisierte Einrichtung soll das Gremium über ein Diskussionsforum hinausgehen. 56 nach Alter, Bildung und Sozialräumen repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger sollen im Bürgerrat vertreten sein. Die Teilnahme ist freiwillig. Der Bürgerrat soll ein- bis zweimal im Jahr zusammenkommen und – unterstützt von Fachleuten – über ein relevantes städtisches Thema beraten. Die Mitglieder werden jedes Jahr neu bestimmt. Noch vor der Sommerpause werden 3000 ausgeloste Personen angeschrieben und zur Teilnahme aufgefordert. Aus den Rückmeldungen werden 56 Mitglieder bestimmt, die repräsentativ für die Stadtgesellschaft stehen sollen. Im Herbst soll dann die erste Sitzung des Bürgerrates stattfinden können.

„Wir lernen aus dem Prozess“, versuchte Dopatka zu vermitteln, das Stimmungsbild sei schließlich nicht eingeplant gewesen. „Aber auch als Vorsitzender muss man flexibel sein.“ Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen, die die große Qualität an Demokratie in dem fairen und guten Austausch lobte, hofft unterdessen künftig auf noch mehr Bürgerbeteiligung. Dass gerade einmal nur zwei Prozent der Stadtbevölkerung an den Abstimmungen teilgenommen hatten, sei schon ein bisschen wenig. „Da geht mehr!“