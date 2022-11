Auch fern der Heimat beliebt : Das Streuselbrötchen schafft es in den Bundestag und die USA

Esther Probst lässt sich von ihrer Mutter immer Streuselbrötchen nach Berlin mitbringen Foto: MHA/Christina Merkelbach

Region Die Oecher Spezialität ist nicht nur in Aachen und dem direkten Umland begehrt. Das süße Gebäck legt teils viele Kilometer auf dem Beifahrersitz und im Handgepäck zurück.

Rund um den Aachener Dom und das Rathaus sind Streuselbrötchen heiß geliebt. Doch je weiter man sich von der Kaiserstadt entfernt, desto schwieriger wird der Biss in das süße Gebäck. Außerhalb des Verkaufsgebiets der Aachener Bäckereibetriebe suchen Oecher beim Bäcker vergeblich nach Streuselbrötchen und ernten an der Theke nur fragende Blicke. Aber wer einmal mit Streuselbrötchen aufgewachsen ist, der will sie nicht mehr missen, und so erobern Streuselbrötchen im Gepäck doch nach und nach Deutschland und die Welt.

Dank Ye-One Rhie haben es die Streuselbrötchen bis nach Berlin in den Bundestag geschafft. „Streuselbrötchen sind ein Stück Heimat. Als Öcherin bin ich mit Streuselbrötchen aufgewachsen. Meine Eltern haben es mir unterwegs auf die Hand gekauft, ich habe es als Lunchpaket auf Schulausflüge mitbekommen und später mein Taschengeld dafür ausgegeben“, erzählt die Politikerin, die seit 2021 für die SPD im Bundestag sitzt. „Früher war ich irritiert, wenn ich vergeblich versucht habe, in anderen Städten ein Streuselbrötchen zu kaufen. So wurde mir erst nach und nach klar, dass es Streuselbrötchen nur bei uns in Aachen gibt. Deswegen nehme ich oft Streuselbrötchen mit, wenn ich von Aachen nach Berlin pendele. Auf diesem Weg haben es schon viele Streuselbrötchen in den Bundestag geschafft. Meine Kolleginnen und Mitarbeiterinnen sind regelmäßig begeistert und warten manchmal schon darauf, dass ich wieder welche mitbringe.“

View this post on Instagram A post shared by Ye-One Rhie (@yeone_rhie) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Vor einigen Monaten hat Rhie sich sogar einmal im Backen probiert, doch die Technik sei gar nicht so einfach. Noch ein Grund, warum es echte Streuselbrötchen eben nur in Aachen gibt. „Streuselbrötchen sind einmalig und nicht durch Streuseltaler, Streuselteilchen und so weiter zu ersetzen! Nichts mit süßem Boden, Zuckerguß oder sonstigem Schnickschnack“, findet Rhie.

Auch die gebürtige Aachenerin Esther Probst will in Berlin nicht auf den Geschmack ihrer Heimat verzichten. Mittlerweile hat die 45-Jährige sogar ihren Ehemann überzeugt: „Wenn meine Mutter zu Besuch kommt, bringt sie mir immer Streuselbrötchen mit. Inzwischen auch für meinen Mann, der sie als gebürtiger Nürnberger vorher gar nicht kannte. Hier gibt es nur Streuseltaler mit Zuckerguss, das ist überhaupt kein Ersatz für echte Streuselbrötchen.“

Carina Simons stammt aus Aachen, lebt aber in San Francisco. Ihre Kollegen sind nach einer Kostprobe mittlerweile auch unter die Streuselbrötchen-Fans gegangen. Foto: MHA/Christina Merkelbach

Von Aachen bis nach Berlin sind es schon 640 Kilometer – machbar mit dem Auto oder der Bahn. Doch die süßen Brötchen haben nicht nur in Deutschland Fans. Liebhaber finden sich mittlerweile sogar in Übersee. Dafür hat unter anderem Carina Simons gesorgt. Die 44-jährige Aachenerin lebt aktuell in den USA und packt die Spezialität ihrer Heimat regelmäßig mit in ihr Handgepäck. Und so geht es für die Streuselbrötchen dann mit dem Flugzeug ins gut 9000 Kilometer entfernte San Francisco. „Hier gibt es natürlich auch viele leckere Sachen, die einem auf die Hüften schlagen können. Aber Streuselbrötchen sind schon etwas Besonderes. Wenn ich in Aachen bin, kaufe ich mir immer eins“, erzählt Carina Simons. „Im September musste ich beruflich in die Niederlande und habe vorher extra noch einen Zwischenstopp in Aachen gemacht, um den Kollegen Streuselbrötchen mitzubringen. Die sind richtig gut angekommen."

Zum Thema Jetzt beim Voting teilnehmen und gewinnen Noch bis zum 11. November sucht das Medienhaus Aachen das beste Streuselbrötchen der Region. Dabei gibt es auch etwas zu gewinnen: Wenn Sie unter aachener-zeitung.de/streusel abstimmen und dann per Los als Hauptgewinnerin oder -gewinner gezogen werden, führt Sie unsere Städtereise mit M-Tours Erlebnisreisen mit zwei Übernachtungen ins Elbflorenz nach Dresden. Dort gibt es die Semperoper und die berühmte Sächsische Eierschecke; klingt auch lecker. Is(s)t aber definitiv kein Streuselbrötchen. Zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmenden zehn digitale Jahres-Abos.

Die Streuselbrötchen-Liebe bei F.A.Z-Redakteur Lorenz Hemicker, der in Aachen studiert hat, zeigt sich daran, dass er genau weiß, wann er das letzte gegessen hat: Am 9. Dezember 2016. „Seit ich aus Aachen weg bin, fehlt es mir, dieses handtellergroße Stück Brötchen; oder war es ein Kuchen? Nichts geht über die Variante mit zartbitteren Schokostückchen, die durch die knusprig-weichen Streusel hervorlugen. So geht sinnlich! Im Rest der Republik wird jedes Streuselbrötchen, das sich anständig präsentieren will, in Zuckersaft ertränkt. Wohl da denen, die in Aachen bleiben. Wer Abschied nimmt, muss mit einer Knusperlücke leben.“