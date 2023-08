Schlechte Wetterprognose : Das „Stadtglühen“ weicht in die Aula und an den Büchel aus

Das „Stadtglühen“ weicht in die Aula und an den Büchel aus

A-cappella-Chormusik verschiedener Länder, Kulturen und Epochen: Der Chor Carmina Mundi tritt am Sonntagnachmittag in der Aula Carolina auf. Foto: Charlotte Kunz/ Carmina Mundi

Aachen Das Kulturprogramm „Stadtglühen“ muss auf die schlechte Wetterprognose reagieren. Das Programm für Sonntag wurde geändert

Aufgrund der schlechten Wetterprognose findet das Programm des Stadtglühens am Sonntag, 6. August, in gekürzter Fassung in den Räumen der Aula Carolina an der Pontstraße und des Büchelmuseums am Büchel statt.

16 – 16.45 Uhr: Sun Lane Ltd – New Orleans Jazzband Aachen. Anfang November 2023 wird die vor 46 Jahren am Aerodynamischen Institut der RWTH Aachen gegründete Sun Lane Ltd – New Orleans Jazzband Aachen ein weiteres erfolgreiches Jahr mit ihrer an den Preservation-Hall-Bands orientierten Musik mit ungebrochener Spielfreude hinter sich bringen. Aula Carolina, Pontstraße 7.