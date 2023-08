Schulstart in NRW : Das sind die Baustellen an den Schulen

Analyse Aachen Personalmangel bleibt zum Schulstart auch in Aachen, Düren und Heinsberg das drängende Problem. Abordnungen und das Untersagen von Teilzeit belasten Lehrkräfte im Land zusätzlich. So ist die Lage.

Der Ranzen ist gepackt, die Schultüte steht bereit, und die Aufregung ist groß: In NRW erleben 175.400 Kinder und ihre Eltern am heutigen Montag oder Dienstag ihren ersten Schultag. Auch für die anderen rund 2,3 Millionen Schülerinnen und Schüler heißt es wieder: Schulfreunde treffen und Neues lernen. Doch wie ist die Stimmung an den Schulen im Land?

Lehrermangel

Sven Christoffer vom Verband Lehrer NRW, der insbesondere Haupt- und Realschullehrkräfte vertritt, bemängelt: „Viele Schulen gehen unterbesetzt ins neue Schuljahr.“ An den knapp 5000 öffentlichen Schulen in NRW fehlen 6715 Lehrkräfte. Der Personalmangel bleibt somit das größte Problem, insbesondere an den Grundschulen. Dort fehlen 2775 Lehrkräfte.

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) NRW zeigt sich besorgt: „Trotz intensiver und gründlicher Vorbereitung in den Schulen stehen die Planungen der Kolleginnen und Kollegen auf wackligen Füßen, denn der Personalmangel ist überall spürbar“, sagt Anne Deimel, VBE-Co-Vorsitzende. Die Stundenpläne seien auf Kante genäht, „und jeder zusätzliche Personalausfall oder eine weitere Abordnung lässt die Nähte reißen“.

Das bestätigt auch der Aachener VBE-Mann Matthias Kürten, der sich wenig Linderung des Personalmangels durch das Handlungskonzept vom NRW-Schulministerium für den Raum Aachen, Düren, Heinsberg verspricht. Dem NRW-Schulministerium liegen noch keine Zahlen von der Bezirksregierung Köln vor, so dass sich Ministerin Dorothee Feller (CDU) nicht dazu äußern konnte, inwiefern die Region von den Maßnahmen profitiert.

Personalausstattung in der Region

An fast der Hälfte der Grundschulen in der Städteregion Aachen (43 von 88) liegt die Personalausstattungsquote unter 100 Prozent. Das geht aus einer Kleinen Anfrage des Stolberger Landtagsabgeordneten Werner Pfeil (FDP) und der Schulpolitischen Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion hervor, Franziska Müller-Rech. Im Kreis Düren haben 20 von 40 Grundschulen weniger als 100 Prozent Personal. Im Kreis Heinsberg sind 17 von 48 Grundschulen betroffen. Am schlechtesten ist die Besetzungsquote an drei Grundschulen dort. An der Michael-Ende-Grundschule in Hückelhoven liegt die Personalausstattungsquote etwa bei nur 77,7 Prozent.

„Das ist doch eine Katastrophe“, sagt Müller-Rech. „Die 77,7 Prozent sind ja lediglich der beste Wert, der erreicht werden kann, nicht der Standard.“ Die Personalausstattungsquote beinhaltet erkrankte Lehrkräfte und Lehrkräfte in Mutterschutz, was die Zahl unscharf macht. Außerdem wird nicht nach ausgebildeten Lehrkräften und Vertretungslehrkräften unterschieden. „Das ist doch Augenwischerei“, sagt Pfeil, der sich exaktere Zahlen wünscht.

Die Zahl gibt aber wohl einen Anhaltspunkt, wie die Lage an den einzelnen Schulen ist. „Wünschenswert sind Quoten von mehr als 100 Prozent, weil so auch Krankheitsfälle und andere Ausfälle abgefedert werden können“, sagt Kürten.

Das Handlungskonzept

Der Personalmangel ist das Hauptthema der bisherigen Amtszeit von Feller. Die Schulministerin hatte deshalb im Dezember 2022 das „Handlungskonzept zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung“ vorgestellt, unter anderem wurden die Möglichkeiten für den Seiteneinstieg an der Grundschule erweitert.

Verbände kritisieren Elemente des Handlungskonzepts harsch. „Es wird vor allem mit Druck gearbeitet“, sagt Christoffer von Lehrer NRW. Damit meint der Linnicher, dass das Ministerium die voraussetzungslose Teilzeit untersagen kann, und das Instrument der Abordnungen von Lehrkräften an andere Schulen.

Es gebe viele Lehrkräfte, die bewusst reduzieren, um nicht im Burn-out zu landen. „Wer jetzt 20 Stunden unterrichtet und plötzlich 28 Stunden an der Haupt- oder Realschule unterrichten muss, meldet sich im schlimmsten Fall irgendwann krank, weil es zu viel wird“, sagt Christoffer. Das helfe niemandem.

Lehrer NRW und der VBE erhalten zunehmend Anfragen von Lehrkräften, mit der Bitte um Informationen, wie sie aus dem Schuldienst ausscheiden können. „Lehrkräfte wünschen sich Fortbildungen zu diesem Thema“, sagt Kürten entsetzt. Christoffer bestätigt dies, sagt aber auch, dass angesichts des drohenden Pensionsverlustes beim Ausstieg aus dem Schuldienst Beamte vor diesem Schritt nach den Beratungen doch noch zurückschrecken.

Abordnungen

Das Handlungskonzept sieht auch vor, dass Lehrkräfte aus gut ausgestatteten Schulen und Regionen an unterversorgte Schulen abgeordnet werden können. Insbesondere im Regierungsbezirk Münster sind viele Grundschullehrkräfte davon betroffen. Sie werden ins unterversorgte Ruhrgebiet geschickt. Kürten berichtet von dem Fall einer alleinerziehenden Mutter, die nun statt 15 Minuten Fahrzeit 45 Minuten einrechnen muss. Das führe zu Unmut bei allen Beteiligten.

Da rund um Aachen herum die Situation nicht maßgeblich besser ist, kommt es derzeit nach Informationen von Kürten kaum zu Abordnungen – auch wenn Lehrkräften inzwischen ein Arbeitsweg von 50 statt bislang 35 Kilometern „zugemutet“ wird.

Feller verteidigte die Maßnahme auf Nachfrage. Die Abordnungen seien auf zwei Jahre begrenzt, das sei zumutbar. Außerdem gehe es darum, allen Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen.

Attraktivität

VBE, Lehrer NRW und der Philologenverband sind sich einig, dass der Lehrerberuf attraktiver werden muss, damit Nachwuchs gewonnen werden kann. Verbote seien dabei nicht hilfreich, betont Christoffer. Zumal der Lehrerberuf schon dadurch „Nachteile“ habe, weil natürlich kein Homeoffice und keine Gleitzeit möglich sind. Alles Dinge, die sich junge Menschen vielfach im Arbeitsleben wünschen.

So überrascht es Beobachter nicht, dass die Zahl der Einschreibungen für das Lehramtsstudium an den Hochschulen in NRW leicht sinkt, zuletzt um 1,4 Prozent.

„Während die Gesellschaft über die Vier-Tage-Woche und Teilzeitregelungen debattiert, wird bei den Lehrkräften mit Zwang gearbeitet“, kritisiert auch Kürten, der sich fünf frei verfügbare Urlaubstage wünscht.

Sabine Mistler, Vorsitzende des Philologenverbands NRW, der Lehrkräfte an Gymnasien und Gesamtschulen vertritt, wünscht sich eine Entlastung der Lehrkräfte, etwa durch mehr Beförderungsstellen. Auch kleinere Klassen wären wünschenswert.

Volle Klassen

Im Vergleich zum Vorjahr werden in diesem Jahr in ganz NRW 4400 Kinder mehr eingeschult. Die Zahl der Erstklässler ist in NRW seit dem Schuljahr 2017/18 infolge der Zuwanderung kontinuierlich gewachsen. Angesichts steigender Schülerzahlen werden die Klassen voller: Während 2013 im Schnitt 23,1 Kinder in einer Grundschulklasse saßen, waren es 2022 schon 24,1. Gleichzeitig haben unter anderem wegen des Kriegs in der Ukraine und der weltweiten Flüchtlingsbewegungen mehr Kinder in den Schulen eine Zuwanderungsgeschichte. Allein aus der Ukraine besuchen mehr als 40.000 Kinder und Jugendliche die Schule. Insgesamt befinden sich 96.000 Flüchtlingskinder in der sogenannten Erstförderung. Das sind die ersten beiden Jahre, in denen diese Kinder zunächst Deutsch lernen, oft in separaten Klassen. Die allermeisten dieser Kinder und Jugendlichen müssen zum Schuljahr 2024/25 auf reguläre Klassen in Schulen, die ihren Fähigkeiten entsprechen, verteilt werden. „Das wird eine große Herausforderung“, sagte Feller. Schon jetzt arbeite man an Konzepten dafür.

Während an den Grundschulen im Jahr 2013 nur 217.653 Kinder eine Zuwanderungsgeschichte hatten, also 34,8 Prozent, waren es 2022 bereits 319.870. Das sind 46,5 Prozent. Bei 32 Prozent der Grundschüler ist derzeit Deutsch nicht die Verkehrssprache. Vor zehn Jahren waren das nur 21 Prozent.

Bildungstrends

Vor dem Hintergrund, dass die Grundschüler in Deutschland und NRW bei Bildungsstudien zuletzt schlecht abgeschnitten haben, sind die vollen Klassen und die Heterogenität der Gruppen eine große Herausforderung. Die sogenannte IQB-Bildungsstudie (Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen) hatte 2022 gezeigt, dass Kinder mit Zuwanderungshintergrund – insbesondere Kinder der ersten Generation, die selbst im Ausland geboren sind –, stärker an Kompetenzen eingebüßt hatten als Kinder ohne Zuwanderungshintergrund. Als Reaktion darauf soll ab diesem Schuljahr die Lesekompetenz der Grundschüler gestärkt werden. So hatte das NRW-Schulministerium angekündigt, dass nun drei Mal 20 Minuten Lesezeit pro Woche verbindlich sind.

Weiterführende Schulen

Die Probleme aus der Grundschulzeit endeten nicht nach der vierten Klasse, betont Mistler. Die Kinder kommen mit den in den Studien erhobenen Defiziten an die weiterführenden Schulen. Die Lehrkräfte, die die neuen Fünftklässler betreuen, müssen mit diesen Bildungsdefiziten umgehen. „Angesichts großer Klassen auch an unseren Schulformen gestaltet sich individuelle Förderung von Kindern mit Einwanderungsgeschichte oder Kindern mit anderen Förderbedarfen schwieriger“, sagt Mistler.

„Vielmals gibt es noch die Vorstellung, dass an den Gymnasien eine heile Welt vorherrsche, das entspricht aber nicht der Realität“, betont Mistler. Auch an den Gymnasien sei die Heterogenität der Lerngruppen groß. Das führt Mistler auch darauf zurück, dass die Grundschulempfehlung in NRW nicht verbindlich ist, sodass auch Kinder mit anderen Schulformempfehlungen an Gymnasien landen können. „Es steht Gymnasium drauf, aber es ist nicht mehr Gymnasium drin“, mahnt Mistler, die sich generell wünschen würde, dass die weiterführenden Schulen nicht vergessen werden, „auch wenn der Mangel an den Grundschulen zurecht im Fokus steht“.

Übergang zu G9

Für die Gymnasien ist dieses Jahr ein spezielles: Angesichts der Rückkehr von G8 zu G9 absolvieren in diesem Schuljahr Schülerinnen und Schüler erstmals ein zusätzliches Schuljahr in der Sekundarstufe I, die Klasse 10. Weil aber Jugendliche anderer Schulformen oder Sitzenbleiber unterrichtet werden müssen, gibt es an sogenannten Bündelungsgymnasien einen Jahrgang der Einführungsphase nach G8 (EF, ehemals Klasse 11). In unserer Region sind diese Bündelungsgymnasien das Burgau-Gymnasium in Düren, das Einhard-Gymnasium in Aachen und das Cusanus-Gymnasium in Erkelenz.

A13 für alle und jetzt?

Dass nun alle Lehrkräfte A13 bekommen, führt dazu, dass sich mehr Menschen für das Grundschullehramt interessieren, glaubt Kürten. Doch A13 für alle bringt auch Probleme mit sich. Lehrkräfte an Realschulen, die etwa besondere Aufgaben an ihren Schulen übernehmen, haben eine Beförderungsstelle inne. Sie hatten statt A12 bislang schon A13. Mit der Hochstufung aller Grund-, Hauptschul- und Realschullehrer werden aber Menschen mit Funktionsstellen nicht automatisch auch weiter nach oben gestuft. „Das weckt nun Begehrlichkeiten und kann auch demotivieren“, sagt Christoffer von Lehrer NRW.

SPD und FDP kritisieren das scharf und fordern die schwarz-grüne Landesregierung dazu auf, auch die Besoldung von Rektoren, Konrektoren, Funktionsstellen und Fachleitern anzupassen. Man werde das ab 2026 angehen, sagt Feller.

Kürten fürchtet, dass die Leitungsfunktionen an Grundschulen andernfalls kaum attraktiv sein werden. Konrektoren erhalten dort nur A13 plus Zulage, Rektoren nur A14. „Ich weiß, dass es um viel Geld geht, aber es ist zu befürchten, dass die Bewerbungen für diese Stellen einbrechen.“ Derzeit ist fast jede zehnte Leitungsstelle in NRW nicht besetzt, besonders betroffen sind Grundschulen.

Wertschätzung

Den Lehrkräften geht es aber nicht vordergründig um monetäre Wertschätzung. Vielmehr sei es vielen wichtig, ein Lob, einen Dank oder eine Anerkennung zu hören. Wie man es nicht macht, zeigt gerade das Land Baden-Württemberg. Dort hängen Plakate am Stuttgarter Flughafen, die Seiteneinsteiger anwerben sollen. Der Slogan: „Gelandet und gar keinen Bock auf Arbeit morgen? Mach was dir Spaß macht und werde Lehrer*in.“ Lehrerverbände zeigen sich empört.