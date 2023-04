„You never talk alleng“, Folge 31 : Das sagt der Alemannia-Insider zum Stand der Kaderplanung

„You never talk alleng“, Folge 31

Audio Aachen Das aktuelle Team müht sich in die letzten Spieltage, derweil läuft die Planung für die nächste Saison auf Hochtouren – mit diversen Rückkehrern. Wie unser Alemannia-Experte die Situation am Tivoli bewertet.

Nils Winter, Robin Afamefuna, Sasa Strujic, Bastian Müller – man könnte meinen, das Anforderungsprofil für Neuzugänge lautet, dass sie schon einmal das Trikot von Alemannia Aachen getragen haben müssen. Wie bewertet der Alemannia-Experte der Aachener Zeitung den Stand der Kaderplanung? In der aktuellen Folge von „You never talk alleng“ schildert Insider Christoph Pauli seine Eindrücke.