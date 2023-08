Neue Beschilderung : Das Provisorium am Reallabor Templergraben hat ein Ende

Aachen Umstellen unmöglich: Die Stadt hat die Beschilderung am Reallabor Templergraben jetzt fest montieren lassen. Warum das nötig war.

Mal eben ein Straßenschild umstellen oder es ganz mitgehen lassen? Diesem „Impuls“ sind in der Vergangenheit offenbar wiederholt Unbekannte am Templergraben nachgegangen. Immer wieder seien die bisherigen provisorischen Beschilderungen und die mobilen Sperren umgestellt oder auch sogar komplett gestohlen worden, teilt die Stadt Aachen mit.

Der motorisierte Kfz-Durchgangsverkehr ist hingegen untersagt. Ausgenommen sind Linienbusse, Taxis sowie Liefer- und Ladeverkehr in Zusammenhang mit den RWTH-Instituten im direkten Umfeld des Templergrabens. „Die Festbeschilderung sorgt fortan für eine bessere Orientierung“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Das Reallabor Templergraben wurde im Juni 2021 am Templergraben im Umfeld von Super C und RWTH-Hauptgebäude eingerichtet und im Jahr 2022 um eine Netzunterbrechung am Annuntiatenbach erweitert.

Nach mittlerweile zweijähriger Laufzeit wird die Verwaltung der Politik in Kürze eine umfangreiche Auswertung des Reallabors vorlegen. Im Anschluss daran wird in den zuständigen politischen Gremien über die verkehrliche Zukunft am Templergraben und am Annuntiatenbach beraten und entschieden.