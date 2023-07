Organspende-Tattoo : Ein kleines Symbol mit großer Bedeutung, das Leben retten kann

Aachen 8500 Menschen warten in Deutschland auf eine Organspende. Oft scheitert es an einer klaren Positionierung. Ein kleines, kostenfreies Tattoo soll das ändern und zum Gespräch anregen – auch in Aachen. Über eine ungewöhnliche Aktion und viele Befürworter.

In Deutschland warten aktuell mehr als 8500 Menschen auf ein neues Organ. Besonders häufig werden Nieren gebraucht. Aber auch Herz und Leber sowie Lunge und Bauchspeicheldrüse stehen auf der Liste von Eurotransplant. Da jedes Jahr weit mehr Patienten auf die Warteliste kommen (+4651 in Deutschland 2022) als Transplantationen vollzogen werden können (3047 in Deutschland 2022), ist eine erschütternde Folge: Auch in diesem Jahr werden wohl mehr als 1000 Menschen das lebensrettende Organ nicht rechtzeitig bekommen.

Einer der Gründe, warum in den vergangenen Jahren mögliche Organspenden nicht durchgeführt werden konnten, war die fehlende Zustimmung. Nur in 15 Prozent der Fälle lag eine schriftliche Entscheidung vor. „Wenn Angehörige nach eigener Wertvorstellung über die Organspende eines nahen Angehörigen entscheiden müssen, lehnen sie eine Organspende erfahrungsgemäß eher ab“, weiß Melanie Schäfer, Transplantationsbeauftragte der Uniklinik Aachen.

Umso mehr begrüßt die Medizinerin eine Aktion, die der Verein „Junge Helden“ vor einem Vierteljahr ins Leben gerufen hat und die nun auch in Aachen umgesetzt wird: Mit einem tätowierten Symbol soll das Thema Organspende in den Fokus gerückt werden und im Familien- und Freundeskreis zum Gespräch anregen. „Die Idee ist vergangenes Jahr entstanden. Drei Jahre nach Ablehnung der Widerspruchsregelung in Deutschland wollten wir ein starkes Statement für die Organspende setzten“, erklärt Angela Ipach, Geschäftsführerin und Mitgründerin des Vereins „Junge Helden“ mit Sitz in München.

Das Tattoo zeigt einen Halbkreis, der durch einen weiteren Halbkreis zu einem Ganzen wird – ein Zeichen für die Spende eines Organs, das einem anderen Menschen zu (neuem) Leben verhilft. Hunderte Studios in ganz Deutschland machen bereits mit und stechen das Symbol kostenfrei. „Die Aktion ist klasse“, sagt die Aachener Transplantationsbeauftragte. „Das Thema erlangt öffentliche Aufmerksamkeit, die Menschen setzen sich damit auseinander und – das hoffe ich – immer mehr werden eine persönliche Entscheidung treffen und diese dokumentieren.“

Genau das hat auch Svenja veranlasst, sich das Organspende-Tattoo, Opti-Ink genannt, stechen zu lassen. Die 23-Jährige kommt ursprünglich aus Köln und ist für ihr Medizinstudium vor ein paar Jahren nach Aachen gezogen. „Mir ist es wichtig, dass die Menschen aus meiner Umgebung wissen, was ich möchte“, erklärt sie ihre Beweggründe. Zwar ersetzt die Tätowierung keine offiziellen Dokumente wie den Organspende-Ausweis oder eine Patientenverfügung. Jedoch ist sich Svenja sicher, dass das Tattoo im Notfall ihren Angehörigen helfen wird, eine Entscheidung zu treffen.

Svenja war neben einem Kommilitonen aus ihrem RWTH-Fachschaftsprojekt „Aufklärung Organspende“ treibende Kraft, zahlreiche Tattoostudios in Aachen auf die Aktion aufmerksam zu machen. Denn um vielen Menschen den Zugang zu ermöglichen, soll die Tätowierung bei der „Junge Helden“-Aktion kostenlos gestochen werden. Sara vom „The Sinner and The Saint Tattoo Collectiv“ (Sandkaulstraße 46) war sofort dabei: „Das ist eine coole und sinnvolle Aktion“, sagt die 41-Jährige. „Natürlich ist das Angebot auch ein Alleinstellungsmerkmal und eine Art Werbung für meine Arbeit.“

Die Tätowiererin ist bislang die einzige in der Kaiserstadt, die das kostenfreie Tattoo nach vorheriger Terminvereinbarung anbietet. Ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Collectiv stechen das Motiv als Add-on kostenfrei im Rahmen eines regulären zahlungspflichtigen Auftrags.

Sara sieht in dem kostenlosen Angebot viele Vorteile: „Es kommen Leute zu mir, die bislang nicht meine Kunden sind. Und sie erzählen von ihrem Warum.“ Die ersten beiden, denen Sara das Opti-Ink tätowiert hat, haben jemanden, der auf eine Niere wartet, erzählt sie. „Das ist schon krass, wenn man dann hört, dass die Patienten in der Regel zehn Jahre auf ein Spenderorgan warten.“

Für eine andere der ersten zwölf Opti-Ink-Tätowierten war das Organspende-Symbol das erste Tattoo. „Sie wollte etwas mit Sinn haben“, so die 41-Jährige. Es sind die Begegnungen, die Gespräche und die Geschichten, die Sara besonders an ihrer Arbeit schätzt. Man ist per Du, schließlich ist das Tätowieren etwas sehr Vertrauensvolles.

In der Regel sollen die Motive auf der Haut einzigartig sein. Dass Svenja mit ihrem frisch gestochenen Opti-Ink nun ein Symbol am hinteren Oberarm trägt, das auch andere haben, findet sie hingegen gut: „Mir gefällt die Vorstellung, dass viele Leute das Tattoo tragen. Die Idee dahinter lebt von der Verbindung.“ Da sie bereits mehrere Tattoos hat, sollte ihr Organspende-Symbol zum Stil der minimalistischen halben Sonne passen, die man auf ihrer Unterarm-Innenseite des anderen Armes sieht.

„Ich habe bislang drei-, viermal nur das Symbol tätowiert“, sagt Sara, „alle anderen wollten eine Individualisierung.“ Das ist auch im Rahmen der „Junge Helden“-Aktion genau so gewünscht. „Einfach und schnell zu tätowieren“, heißt es auf der Webseite des Vereins. Das Design sei so entworfen worden, dass es sich leicht skalieren, an den eigenen Stil anpassen und in vorhandene Tattoos integrieren lasse. „Na ja“, meint Sara und lacht, „Kreise sind eigentlich nicht leicht. Du musst es schon präzise machen. Man sieht sofort, wenn es das nicht ist. Für einen Anfänger empfiehlt sich das Zeichen nicht. Aber es ist schön, dass das Symbol so variabel ist.“

Damit ihre Opti-Ink-Kundinnen und -Kunden bestens ausgestattet nach Hause gehen, hat sich Sara blanko Organspende-Kärtchen bestellt, die sie nach dem Tätowieren verteilt. So trägt nicht nur jede und jeder die Willenserklärung zur Organspende auf der Haut zeigen, sondern auch in ganz offizieller Form im Portemonnaie.

Weitere Informationen zum Verein „Junge Helden“ und teilnehmenden Tattoo-Studios in der Region gibt es online unter: https://junge-helden.org/ und https://junge-helden.org/optink