Blickfang auf Rädern : Das lukrative Geschäft mit der Werbung auf Aseag-Bussen

Regelmäßig im Aseag-Depot: Marcel Küppers foliert die Busse mit Werbung oder bessert sie bei Beschädigungen aus. Foto: MHA/Carsten Rose

Aachen/Städteregion Haben Sie schon einmal einen Aseag-Bus ohne Außenwerbung gesehen? So oft kommt das nicht vor. Wie viele Busse beklebt werden und warum Firmen mit der Reklame nicht unbedingt mehr Kunden gewinnen wollen.

Es gibt Menschen, die begeistern sich für Aseag-Busse. Weil die so bunt und verschieden mit Werbung foliert sein können. Wenn es wieder so weit ist, dass ein Gefährt mit seiner neuen zweiten Haut seine Jungfernfahrt startet, warten sie vor der Aseag-Zentrale. Die frischen Fotos werden im Internet geteilt. Busspotter heißen diese Fans, die gut vernetzt sein müssen, um zu wissen, wann genau es so weit ist.

220 der 273 eigenen Fahrzeuge nutzt die Aseag für Reklamezwecke – mit den Bussen von Partnerunternehmen sind es sogar 534. „Von unseren Bussen, die wir für Werbung nutzen, sind 85 Prozent vermietet“, sagt Michael Grümmer. „Das ist eine sehr hohe Auslastung. In Köln oder Düsseldorf läuft das nicht so gut, das weiß ich von den Kollegen dort.“ Analoge Werbung zieht in Aachen und der Städteregion also immer noch – während Corona habe laut Grümmer kaum jemand das Budget für Busreklame gesenkt.

Gerade erst sind die vier „CHIO-Busse“ umfoliert worden. Gleich 15 Busse machen auf die Stawag aufmerksam, vier auf Mobau, drei tragen Nobis-Werbung, zwei die für Lindt, nennt Grümmer einige Beispiele. Der 39-Jährige ist bei der Aseag, Deutschlands größtem reinen Busunternehmen, für die Werbung in und auf den Fahrzeugen zuständig. „Unser ältester Kunde ist die Firma Baustoffe Geulen seit 1988“, sagt er. „Damals kamen die Busse noch lackiert direkt aus dem Mercedes-Werk.“ Das ist heute anders. Dafür sorgt unter anderem Marcel Küppers.

Der 43-Jährige ist seit 23 Jahren Lackierer und als externer Dienstleister regelmäßig im Depot der Aseag an der Neuköllner Straße. Wenn er gerade keinen 18 Meter langen Gelenkbus foliert, was einmal pro Monat vorkomme und bis zu vier Tage dauert, bessert er Schäden aus. Zum Beispiel nach einem Unfall, oder wenn ein Bus einen Busch touchiert hat. Am Tag des Besuchs hat er die Werbung des Festausschusses Aachener Karneval erneuert. „Wahrscheinlich ein Außenspiegel“, vermutet er als Ursache für die Macken.

Und was kostet so ein Werbepaket? Für die Fläche eines 18 Meter langen Gelenkbusses werden rund 1000 Euro Miete netto pro Monat fällig, sagt Michael Grümmer. Bei einem zwölf Meter langen Bus sind es rund 850 Euro. Das sind die Basispreise für ein Jahr. Hinzu kommen einmalig rund 4000 Euro für die Folie. Die meisten Partner seien Langzeitkunden, sagt Michael Grümmer. „Eigentlich jedes bekanntere Aachener Unternehmen hat mindestens einen Bus.“

Die Aseag setzt übrigens ausschließlich auf Kunden aus der Städteregion. Gleiches gilt für sämtliche Dienstleister, die mit dem „lukrativen“ Nebengeschäft zu tun haben. Wie viel die Aseag jährlich einnimmt, bleibt ein Betriebsgeheimnis. Fakt sei aber, dass die Werbung eine „wichtige Einnahmequelle für den ÖPNV in der Region“ ist, heißt es aus der Zentrale. Die Aseag ist ein „defizitär arbeitendes Unternehmen in öffentlicher Hand“.

Bei der Aseag verantwortlich für die Werbung auf den Bussen: Michael Grümmer. Foto: MHA/Carsten Rose

Anders als früher wird aber nicht das komplette Gefährt foliert. Die Faustregel lautet 30 Prozent. Bei der Verteilung schaut Grümmer seit dem tödlichen Unfall am Hansemannplatz vor etwas mehr als sechs Jahren genauer hin. „Das erste, was ich überprüfe, ist die Schreibe neben der vorderen Tür“, sagt er. „Der Bereich muss frei sein, damit die Fahrer den Schulterblick machen können und freien Blick haben. Ich habe die Kollegen aus der Praxis dazu befragt.“

Und nicht minder wichtig für den Werbe-Verantwortlichen waren die Fahrgäste (das Kerngeschäft), die sich vor einiger Zeit noch über sprichwörtlich zugekleisterte Busse beschwert hätten. Freier Blick nach draußen? Fehlanzeige. „Theoretisch dürfen wir vom TÜV her alles folieren, wir machen es aber nicht“, betont Grümmer.

Die Folie an sich ist selbstredend auch TÜV-geprüft. Sie muss nämlich eine ganz wichtige Eigenschaft haben: Sie muss reißen, wenn jemand von innen mit dem Notfallhammer die Scheibe einschlägt. Andere Folien halten das Glas zusammen.

Reklame in Bussen Warum es vorkommt, dass alte Plakate aushängen Reklame gibt’s auch in den Aseag-Bussen. Digital auf Bildschirmen und ganz analog auf Plakaten. Die Papierreklame wird jeden Freitag ausgetauscht, weswegen es also vorkommen kann, dass der Hinweis auf eine Veranstaltung noch sechs Tage später hängt. „Wir versuchen, so etwas zu vermeiden, aber wir haben keine Ressourcen, um jeden Tag die Plakate zu wechseln“, erklärt Michael Grümmer.

Wie die Werbung aussieht, entscheiden die Kunden, logisch, aber die Marketingexperten können sich nicht aussuchen, welche Linie sie bekleben lassen wollen. Strategisch wär es ja klug, jeweils einen Bus in allen vier Himmelsrichtungen der Stadt Aachen beziehungsweise durch mehrere Kommunen der Städteregion fahren zu lassen. Das geht aber aus einfachen praktischen Gründen nicht, wie Michael Grümmer erklärt. Erstens könne ein Kunde nur Busse bekommen, die frei sind. Und zweitens ist nicht ein einziger Bus für eine Linie eingeplant. „Ein Bus kann zum Beispiel von A nach B als Linie 1 verkehren, aber dann von B nach C als Linie 21“, erklärt Grümmer.