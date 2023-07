Serie „Sommertypen“ : Schaustellerin ist kein Beruf, sondern ein Leben

Katja Milz (37) betreibt das Fahrgeschäft „Beach Party“, das man vom Öcher Bend und der Annakirmes kennt. Ihr Vater hat den Musikexpress vor 40 Jahren gekauft. Foto: Claudia Heindrichs

Serie Aachen Trotz großer Herausforderungen kann sich Katja Milz keinen schöneren Beruf vorstellen: Die 37-Jährige ist Schaustellerin und neue Vorsitzende des Aachener Verbandes. Von einem Leben zwischen Jaguarbahn, Familie und Personalmangel.

Es ist ein Leben ständig auf Achse. Die meiste Zeit zu Hause verbringt sie im Winter, zwischen November und März. Und dennoch, oder gerade deshalb, sagt Katja Milz: „Wir machen das alle gerne. Das ist nicht unser Beruf. Das ist unser Leben.“

Die 37-jährige Mutter einer neunjährigen Tochter ist Schaustellerin und seit Anfang des Jahres Vorsitzende des Aachener Schaustellerverbandes. Sie ist in dieses Leben hineingeboren worden und auf der Kirmes groß geworden. Ihre Eltern hatten bereits Fahrgeschäfte, ihre Großeltern auch. Den Musikexpress, mit dem sie neben einem pinken Crêpes-Stand unterwegs ist, hat ihr Vater vor 40 Jahren gekauft. „Ich glaube, ich bin bereits die fünfte Generation im Familienbetrieb“, sagt sie lächelnd.

Katja Milz kommt gebürtig aus Aachen und lebt, wenn sie denn mal zu Hause ist, in Düren. Da passt es gut, dass sie aktuell mit dem Aufbau auf der Annakirmes beschäftigt ist, bevor es direkt im Anschluss zum Sommerbend in die Kaiserstadt geht. Heimspiel im Doppelpack sozusagen.

„Ich kenne Aachen wie meine Westentasche“, meint die 37-Jährige. Als Kind war sie unter der Woche immer bei ihrer Oma, erzählt sie. Diese hatte eine Wohnung in der Nähe vom Kugelbrunnen. Zur Grundschule ging sie in die Beeckstraße, im Anschluss besuchte sie das Gymnasium St. Leonhard. Eigentlich, so sagt sie, war ihr Plan, ein Praktikum bei einer Steuerberaterin und das Abitur zu machen. „Ich wollte das Nützliche mit dem Praktischen verbinden. Steuern und Büroarbeit machen wir hier schließlich auch.“

Durch einen Arbeitsunfall ihres Vaters kam dann aber doch alles ein wenig anders. „Ich war 16 und habe mich viel ums Geschäft gekümmert, weil meine Mutter oft im Krankenhaus war“, berichtet sie aus der Vergangenheit. Nach der 10. Klasse verließ sie das Gymnasium und stieg in den Familienbetrieb mit ein. „Ich würde mit nichts auf der Welt tauschen wollen“, sagt sie heute.

Mit zwei fachkundigen Helfern können Katja Milz und ihr Vater die Jaguarbahn innerhalb von zwei Tagen aufbauen. Foto: Claudia Heindrichs

Dabei ist ihre Arbeit in den vergangenen Jahren nicht einfacher geworden – im Gegenteil. Höhere Standgebühren, explodierende Strompreise, alles wird teurer. „Aber das größte Problem ist der Personalmangel.“ Wo zu ihrer Kindheit noch ein festes Team mitgearbeitet hat, waren es zu ihrer Jugend viele polnische Saisonarbeiter. „Das war eine Stammgruppe, die sich halbjährlich abgewechselt hat“, erklärt sie. Heute sprechen potenzielle Mitarbeiter kaum ein Wort Deutsch. „Zum Glück gibt es am Handy Übersetzer“, weiß sie sich zu helfen. Viel ärgerlicher aber ist, dass sie sich kaum mehr auf die Menschen verlassen kann. „Du stehst morgens auf, guckst raus, wo die anderen sind. Und wenn du Pech hast, ist keiner mehr da. Das ist frustrierend.“

Dies sei auch der Grund, weshalb viele ihrer Schausteller-Kolleginnen und -Kollegen kurzfristig Veranstaltungen absagen müssten. Ohne Mitarbeiter kann schließlich auch sie ihr Fahrgeschäft mit dem Namen „Beach Party“ (Musikexpress/Jaguarbahn) nicht aufbauen. „Mit zwei fachkundigen Leuten können mein Vater und ich das Geschäft innerhalb von zwei Tagen aufbauen. Mit neuen, unwissenden Kräften dauert es wesentlich länger.“

Info Öcher Bend startet am 11. August Der diesjährige Sommerbend startet am Freitag, 11. August, um 18 Uhr auf dem Bendplatz in Aachen. Bis zum 21. August öffnet die Kirmes an der Kühlwetterstraße jeweils ab 14 Uhr. Die beliebten Aktionstage wird es ebenfalls wieder geben; darunter am Dienstag, 15. August, der Kindertag und am Mittwoch, 16. August, der Familientag. Anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Aachener Schaustellerverbandes 1898 e.V. soll es im Rahmen des Öcher Bends ein Gewinnspiel als Dankeschön für die Besucherinnen und Besucher geben, verrät Katja Milz. Weitere Informationen dazu folgen.

Katja Milz ist froh und dankbar für die Unterstützung ihrer Eltern. „Wir sind nach wie vor ein Familienbetrieb. Wenn Not am Mann ist, springt die Familie ein.“ Anders sei es für sie aber auch nicht zu stemmen, sagt sie. Der Auf- und Abbau benötigt zweifelsohne viel Kraft. Da könne jede Frau froh sein, wenn sie das nicht machen muss, meint die 37-Jährige. Aber, so betont sie: „Hinter jedem Mann steht eine starke Frau.“ So kümmert sie sich um die Arbeit hinter den Kulissen, den Papierkram etwa. Sie stellt Anträge für den aufwändigen Transport des Fahrgeschäfts, schreibt Bewerbungen für Veranstaltungen und kümmert sich um das leibliche Wohl der Mitarbeiter.

Langeweile kommt bei Katja Milz nicht auf. Schon gar nicht, seitdem sie in die Fußstapfen von Peter Loosen getreten ist, der nach gut drei Jahrzehnten den Vorsitz des Aachener Schaustellerverbandes abgegeben hat. „Er kam einen Tag vor der Versammlung zu mir und fragte, ob ich es nicht machen will“, erzählt sie. „Ganz spontan habe ich gesagt: Wenn mich einer vorschlägt, warum nicht?!“ Gesagt, gewählt, getan. Das Gute wolle sie beibehalten, Änderungsvorschläge mit den anderen diskutieren. „Unser Motto lautet: Einigkeit macht stark. Denn nur gemeinsam kommen wir voran.“

Ob ihre Tochter es ihr eines Tages gleichtut? „Am liebsten wäre mir, wenn sie Geld mit dem Köpfchen verdient und nicht mit den Händen“, meint Katja Milz achselzuckend. „Aber das haben meine Eltern sich damals auch gewünscht.“ Obwohl die Tage lang sind und sie nie wirklich Feierabend hat, kann sie sich keinen anderen Job vorstellen, sagt sie.

Am Samstag, 29. Juli, geht es für Katja Milz wieder richtig los: Wenn die Annakirmes öffnet und sie von morgens bis spät in die Nacht im Kartenhäuschen ihrer Jaguarbahn sitzt, Tickets verkauft und launige Ansagen am Mikrofon macht, ist sie in ihrem Element.