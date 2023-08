Kampf gegen Wohnungsnot : Das Land NRW steckt Millionen in zwei Wohnungsbauprojekte in Aachen

Rund 110 Einheiten für Studierende und 80 Mietwohnungen: Dieses Projekt der Gewoge an der Burtscheider Brücke befindet sich bereits im Bau. Rendering: Loomilux für Kadawittfeldarchitektur

Aachen Insgesamt rund 45 Millionen Euro fließen im Kampf gegen die Wohnungsnot aus Düsseldorf nach Aachen. Gefördert werden damit vor allem Appartements für Studierende.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert zwei Wohnungsbauprojekte in Aachen mit insgesamt rund 45 Millionen Euro. NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach wird am Freitagnachmittag einen entsprechenden Förderbescheid sowie einen Mittelbereitstellungserlass im Beisein von Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen und Städteregionsrat Tim Grüttemeier an die Investoren überreichen.

Konkret gefördert wird zum einen ein studentisches Wohnprojekt auf dem Gelände des ehemaligen Landes-Straßenbauamts an der Karl-Marx-Allee. Dort werden 230 Appartements entstehen. Zum anderen fließen die Mittel in ein Projekt an der Burtscheider Brücke, in dem neben rund 110 Einheiten für Studierende unter anderem auch 80 Mietwohnungen entstehen sollen. Dort hat der Bau bereits begonnen.

Beide Projekte haben Bedeutung im Kampf gegen die Wohnungsnot in Aachen. Die Stadt hat den Bedarf auf jährlich rund 1000 neue Wohnungen beziffert. Die Not betrifft nicht nur, aber vor allem auch Studierende, von denen es in Aachen inzwischen rund 60.000 gibt.

Einen ausführlichen Bericht über die beiden Projekte und zur Frage, warum öffentlich-private Partnerschaften eine so große Bedeutung im Kampf gegen die Wohnungsnot haben, finden Sie am Freitagabend ab 18 Uhr in unserem Online-Angebot.