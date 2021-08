Für ein soziales Zentrum : Das Kloster in der Lousbergstraße wird aktuell besetzt

Das ehemalige Klostergebäude an der Lousbergstraße 14 in Aachen wird aktuell besetzt. Der Gebäudekomplex soll in ein soziales Zentrum verwandelt werden, fordern die Besetzenden. Foto: Andreas Steindl

Aachen Das Gebäude des ehemaligen Klosters in der Lousbergstraße 14 wird aktuell besetzt. Die Besetzenden wollen den Gebäudekomplex in ein soziales Zentrum mit Gemeinschaftsgarten und angegliedertem Wohnraum verwandeln.

Bereits seit Freitagabend ist das Gebäude besetzt worden, um 19 Uhr haben Solidaritätskundgebungen stattgefunden. Das Kloster steht seit 2009 leer und ist laut der Bestzenden seit der Insolvenz einer Investmentfirma vom Verfall bedroht.

„Bis das Insolvenzverfahren abgeschlossen ist, ist dieses Gebäude mit seinen Möglichkeiten längst unbewohnbar geworden. Mit der Besetzung haben wir Tatsachen geschaffen und werden sofort mit den Renovierungsarbeiten beginnen“ sagt eine der Besetzerinnen.

In den nächsten Tagen soll im Sozialen Zentrum eine Reihe von Vorträgen und Workshops, unter anderem zu früheren Besetzungen in Aachen und zur Notwendigkeit von Wohnraum ohne cis-Männer stattfinden, wie es in einer Pressemittelung der Aktivisten hieß.

„Cis sind Menschen, die sich mit dem ihnen bei der Geburt zugeschriebenen Geschlecht identifizieren. Ein Teil unseres Wohnraumes wird für cis-Männer unzugänglich sein. Wir wollen einen Raum, in dem wir nicht von cis-Männern beobachtet und sexualisiert werden. In dem wir keinem Konkurrenzdruck ausgesetzt sind, sondern die Dinge selbst in die Hand nehmen“, hieß es in der Pressemitteilung.

Die Mietpreise in Aachen seien explodiert, hieß es weiter. In ihrem Wohnungsmarktbericht gebe die Stadt inzwischen zu, dass immer mehr Menschen aus der Stadt verdrängt würden. Bürgermeisterin Sibylle Keupen, so hieß es in der Pressemitteilung, habe in ihrem Wahlkampf mehr Nachbarschaftstreffpunkte für Menschen gefordert.

„Wir selbst fordern das schon seit Jahrzehnten. Die Besetzung ist unser Beitrag zu einer Stadtpolitik, die sich nicht von Investitionen und Profitstreben abhängig macht. Wir wollen die Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund stellen.“ sagt eine der Besetzenden. „Wir haben bereits Kontakt zu Sibylle Keupen aufgenommen und wollen, dass sie unser Projekt unterstützt und eine Räumung verhindert!“

Wir berichten weiter.

(red)