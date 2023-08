Gastronomie in Aachen : Das wohl kleinste Restaurant der Altstadt schließt

Aachen Die kleine Taverne „Eliá“ in der Mostardstraße ist dicht. Doch das wohl kleinste Restaurant der Altstadt in Aachen hat Zukunft. Welche?

Diese „Scampi Saganaki“ mit Ouzo-Tomatensauce sind legendär. Koch Yannis, inzwischen 67 Jahre alt, legte an die Hummerartigen so sanft Hand an wie kaum ein anderer Küchenchef in Aachen. Einfach, ehrlich – delikat. Alles authentisch aus der Mini-Küche. Genauso die Spießchen, eigentlich die komplette griechische Karte. Doch in der meist ausgebuchten „Taverna Eliá“ an der Mostardstraße 17 – zwischen der Bar „Nachtschicht“ und dem „Guinness House“ das wahrscheinlich kleinste Restaurant der Altstadt in Aachen – ist Schluss. Gastronom Angelos „Lakis“ Thomas, der seine Gastro-Karriere in den 80er Jahren im „Carlton“ in der Elisabethstraße begann, kehrt Küche und Theke den Rücken. Ein besonderer junger Nachfolger, ganz anders gestrickt, steht schon in den Startlöchern.