Race across America : Das Ende eines Abenteuers auf zwei Rädern

Tag und Nacht, immer Richtung Osten: Das Race across America belohnt die Fahrer immer wieder mit spektakulären Eindrücken. Foto: Race across America Georg Müller-Sieczkarek

Annapolis Es sollte eine Rekordfahrt werden: Vier Männer, die es zusammen auf 321 Lebensjahre bringen, starten beim härtesten Radmarathon der Welt. Warum alles ganz anders kam als geplant. Und dennoch ein Happy End hat.

Ulysses, ein 9000-Seelen-Nest im Südwesten von Kansas, 20. Juni. Es geht auf Mitternacht zu, aber es ist noch immer drückend-schwül. Gegenüber wirbt ein Store mit greller Neonwerbung um Kunden, die nicht kommen werden. Auf dem Parkplatz vor der örtlichen Feuerwehrstation stehen zwei Frauen und elf Männer im Kreis, die Köpfe hängen, die Stimmung ist gedrückt. Es gibt nur ein Thema: Ist das Abenteuer Race across America (RAAM), das drei Tage zuvor in Kalifornien begann, jetzt und hier schon zu Ende?

Sechs Stunden zuvor rollen Crew und Racer durch die welligen Grasebenen im Osten von Colorado. 2236 Kilometer liegen hinter dem „Team Hörluchs“, das als bislang älteste Mannschaft beim härtesten Ultraradmarathon der Welt angetreten ist. Horst Luckey (80) aus Mesebach bei Neuwied, der Stolberger Roland Fuchs (80), Fritz Hager (81) aus Emmelshausen im Hunsrück und der kurz vor dem Start als Ersatzmann eingestiegene Koblenzer Rainer Gauß (64) haben noch 2700 Kilometer vor sich.

In der Mannschaft macht sich langsam die Anstrengung der vergangenen Tage bemerkbar. Kaum Schlaf, unregelmäßiges Essen, rund um die Uhr auf Achse. „It ain‘t a tour“, drucken die Veranstalter mit einer Mischung aus Warnung und Sarkasmus auf Flyer und T-Shirts, „das ist keine Radtour“ – sondern eine ausgemachte Schinderei, nicht nur für die Fahrer. 3000 Meilen, 52.000 Höhenmeter, drei Gebirge, drei Wüsten, endlose Prärie.

Im Zeitplan

Sportlich aber läuft es: Die vier, die sich im Stundenrhythmus abwechseln, liegen im Zeitplan, sie wollen in unter neun Tagen ankommen. Heute ist Dienstag und Tag drei, am Samstag wollen Racer und Crew das Ziel in Annapolis (Maryland) am Atlantik erreicht haben – also in unter neun Tagen.

Das sollte zu schaffen sein. Fuchs fährt das Rennen zum dritten Mal, auch Michael Schell und Rolf Nett kennen das Race aus der Sattel- und Betreuerperspektive. Nett, Sportlicher Leiter, ist das RAAM fünfmal gefahren und stellte 2011 in einem Ü50-Mixed-Team einen neuen Streckenrekord auf: sechs Tage, 13 Stunden, 57 Minuten. Auf den 5000 Kilometern kennt der 70-Jährige gefühlt jede Kurve und jede Abzweigung. Auch Schell (60) ist bereits das vierte Mal beim RAAM dabei und sorgt als Crewchef dafür, dass logistisch alles möglichst reibungslos läuft. Im Wechsel unterstützen beide die Fahrer im Begleitfahrzeug auf der Strecke, navigieren, motivieren, organisieren die Wechsel, reichen Verpflegung an.

„Fritz ist gestürzt“

Draußen zieht eine einförmige Landschaft vorbei. Kein Baum, kein Busch bis zum Horizont, nur die Kette der Holzmasten einer Überlandleitung schwingt vor den Autoscheiben auf und ab. Hin und wieder donnert ein vielachsiger Lastzug vorbei. Nur noch ein paar Stunden, dann ist Kansas erreicht, der fünfte von zwölf Bundesstaaten, die beim RAAM durchquert werden.

Gegen 17.30 Uhr dann die Nachricht: „Fritz ist gestürzt.“

Der ehemalige Manager kam Ende 2022 als Letzter ins Team. Luckey, Fuchs und Paul Thelen aus Würselen waren auf der Suche nach dem vierten Mann und stießen auf Friedrich Hager. Nach kurzem Zögern sagt er zu: „Um ehrlich zu sein“, sagte er wenige Wochen lachend vor dem Start, „habe ich es manchmal schon bereut.“ Dabei ist Hager der Kilometerfresser im Quartett. Sagenhafte 60.000 Kilometer hat er im vergangenen Jahr im Sattel verbracht, auf dem Rollentrainer und im heimischen Hunsrück.

Nach den Solostartern und Zweierteams in den Tagen zuvor schickt RAAM-Präsident Rick Boethling am Samstag, 17. Juni, die Vierer- und Achtermannschaften in Oceanside auf die Strecke. Fotoshooting, Händeschütteln, eine Sängerin intoniert die amerikanische Nationalhymne, dann geht es los.

Beim Anstieg zum Kamm der Coastal Range klart der Himmel auf, vom knapp 1300 Meter hohen Kamm geht es elf Kilometer in eine spektakuläre und extrem windige, als „gläserner Aufzug“ bekannte Abfahrt hinunter in die Anza-Borrego-Wüste und das Imperial Valley. Das Thermometer zeigt 35 Grad im Schatten, und daran wird sich lange nichts ändern, selbst die Nächte bringen kaum Abkühlung.

Lockerung für Stimmung und Muskeln

Schnell hat Hager, eigentlich ein Solist im Sattel, das Rennfieber gepackt. Im Wohnmobil, wenn Physiotherapeutin Nadine Pötz mit viel Humor Stimmung und strapazierte Beine lockert, erzählt er in den nächsten Tagen begeistert vom eigenen Temposchnitt und von kleinen Duellen mit Fahrern aus anderen Teams, denen man auf der Strecke hin und wieder begegnet: „Den Japaner habe ich vorhin zersägt…“

An der Südseite des Großen Salzsees ist mit 70 Metern unter dem Meeresspiegel der tiefste Punkt der Strecke erreicht. Durch Sanddünen geht es weiter nach Arizona, zum Colorado River und in den Prescott National Forest. Mit dem Mingus Mountain in den Black Hills steht dann ein dicker Brocken im Weg: Die Serpentinen schrauben sich hoch auf rund 2100 Meter. Vom Gipfel legt Rainer Gauß, vom Start weg ein Leistungsträger im Team, einen zehn Kilometer langen rasanten Schuss hinab ins Verde River Valley hin. Der Media-Van des Teams kann auf der kurvenreichen Abfahrt oft nicht mithalten.

Über das bis zu 2000 Meter hohe Coconino-Plateau südlich des Grand Canyon geht es weiter in Richtung Utah. Mit dem Monument Valley und dem Navajo-Reservat ist am 19. Juni frühmorgens Utah erreicht. Die aufgehende Sonne lässt die ikonischen Sandsteinformationen, Kulisse Dutzender Western, tiefrot glühen. Einige Stunden später kommen am Horizont die Rocky Mountains in Sicht. Durango, ein Westernstädtchen wie aus dem Bilderbuch, markiert den Einstieg zum Dach der Tour, dem Wolf Creek Pass. Es ist dunkel wie im Sack, in schier endlosen Schleifen windet sich die Straße hinauf. Roland Fuchs fährt ein gutes Stück des Passes und steht kurz nach 2 Uhr früh bei fünf Grad und eiskaltem Wind auf 3300 Metern. Über der Passhöhe wölbt sich ein atemberaubender Sternenhimmel. In Winterkleidung fährt Horst Luckey hinunter Richtung San Luis Valley und kommt dennoch als Eiszapfen unten an.

Sieben Rippen gebrochen, die Lunge verletzt

Im Osten von Colorado ändert sich die Landschaft dramatisch: In den Great Plains, einst Heimat von Millionen Bisons, fährt das Team ins große Nichts. Und nähert sich dem Punkt, an dem das Rennen ein abruptes Ende finden wird. In einer Senke steht ein Rettungswagen. Fritz ist beim Versuch gestürzt, einem Tier auszuweichen. Er ist ansprechbar, klagt aber über heftige Schmerzen rechts im Brustkorb.

Das Southeast Colorado Hospital im 80 Kilometer entfernten Springfield ist eine bessere Krankenstation, allerdings mit CT und sehr engagiertem Personal. Die erste Diagnose: sieben Rippen gebrochen, ein Lungenflügel perforiert, Pneumothorax, potenziell lebensgefährlich. Und ein Fall für eine Uniklinik. Ein Rettungshubschrauber fliegt den Patienten noch in der Nacht ins dreieinhalb Stunden entfernte Colorado Springs. Heike und Dieter Kilian aus der Begleitcrew machen sich auf den Weg, um Fritz zu betreuen.

Für den Rest des 15-köpfigen Teams steht am Abend schnell fest – an dieser Stelle ist Schluss. Unter den gegebenen Umständen lässt sich die Strecke nicht zu Ende fahren. Crewchef Schell meldet Team 407 ab. Das Abenteurer RAAM23, das von Hunderten im Netz verfolgt wurde, ist vorbei. Während die Fahrzeuge weiter zum Zielpunkt unterwegs sind, läuft in Deutschland eine Solidaritätsaktion an. Unter dem Motto „Wir fahren das RAAM für euch zu Ende“ steigen Dutzende Unterstützer aus ganz Deutschland in die Pedale und spenden symbolisch ihre Kilometer. 2700 fehlten bis zum Ziel, am Ende kamen 10.976 Kilometer zusammen.

Unter keinem guten Stern

Dieses Vorhaben stand von Anbeginn unter keinem guten Stern. Zwei Tage vor dem Abflug stürzt Paul Thelen, Teamkapitän und Motor des Projekts, daheim eine steile Treppe hinunter, bricht sich einen Halswirbel und muss vier Stunden lang operiert werden. Für ihn rückt Rainer Gauß ins Team. Vor dem Start in Oceanside dann die nächste Hiobsbotschaft. Ein Teil der Räder ist beim Umstieg in London-Heathrow nicht mitgekommen. Zwei Tage lang versucht das Team, irgendwo Ersatz aufzutreiben - vergeblich. Ein großer deutscher Radhersteller aus Koblenz springt ein und stellt über eine Filiale im kalifornischen Carlsbad ein Rad zur Verfügung. Erst wenige Stunden vor dem Start treffen endlich die vermissten Räder ein und werden abends im Lampenschein aufgebaut.

Die Enttäuschung über das vorzeitige Aus bleibt, am Ende aber zählt allein, dass die beiden Verletzten auf dem Weg der Besserung sind. Paul Thelen in Würselen und Fritz Hager in Colorado Springs, der gestern eigentlich seinen Heimflug nach Deutschland antreten wollte – nachdem er tagelang liebevoll vom Team „Love, Sweat & Gears“ betreut wurde. Teamchefin Julie Lyons und die vier Radlerinnen aus Colorado fuhren das RAAM als Team 408, hörten von dem Unglück und nahmen Fritz nach der Entlassung aus der Klinik in ihre Obhut, Einladung zum Dinner inklusive. „Unglaublich“, schwärmt Hager am Telefon, „die machen wirklich alles für mich.“ Er wird ihren Beistand einige weitere Tage benötigen: Am Dienstag entschieden die Ärzte, dass er aufgrund seiner Lungenverletzung noch nicht fliegen kann.