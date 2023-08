Ortsumgehung Eilendorf : Kommt das endgültige Aus für die L221n?

Traditionell stark belastet: Die Von-Coels-Straße Eilendorf. Eine Umgehungsstraße für den Stadtteil wird allerdings immer unwahrscheinlicher. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Die Geschichte der Ortsumgehung Eilendorf währt satte 30 Jahre. Die Umgehung sollte vor allem die stark frequentierte Von-Coels-Straße entlasten. Doch nun findet diese Idee auch vor Ort nur noch wenig Zuspruch.

Von Werner Czempas

Zweimal ließ Bezirksbürgermeisterin Elke Eschweiler die Sitzung der Bezirksvertretung Eilendorf unterbrechen. Die Fraktionen wollten sich beraten. Am Ende verständigten sie sich auf einen gemeinsamen Beschluss, der das Ende einer „unendlichen Geschichte“, so CDU-Fraktionssprecher Oliver Bode, einleiten könnte. Das Signal aus Aachen an die Landesregierung: Endgültiges Aus aller Planungen für die Ortsumgehung Eilendorf (L221n).

In dem von der CDU-Fraktion eingebrachten, von den Grünen unterstützten und auf Wunsch der SPD modifizierten, einstimmig gefassten Beschluss heißt es: „Die Bezirksvertretung Eilendorf sieht die Umgehungsstraße Eilendorf (L221n) in der Gesamtabwägung für die weitere Entwicklung der bezirklichen Ziele, insbesondere in den Bereichen Mobilität, Lebensqualität sowie Umwelt- und Naturschutz, nicht als förderlich an.

Aus diesem Grund empfiehlt die Bezirksvertretung Eilendorf dem Mobilitätsausschuss und dem Rat der Stadt Aachen, die Verwaltung zu beauftragen, auf das Land einzuwirken, die Planung zur L221n endgültig einzustellen.“ Die Verwaltung wird gleichzeitig beauftragt, „vorrangig Maßnahmen zur Entlastung der Von-Coels-Straße vorzustellen.“

Die unendliche Geschichte der Ortsumgehung Eilendorf währt satte 30 Jahre. Die Umgehung sollte vor allem die stark frequentierte Von-Coels-Straße, die den Stadtteil in zwei Teile spaltet, entlasten. Nach drei Jahrzehnten mehrfach grundlegend geänderten Plänen blieb übrig, was Kritiker längst nicht mehr als eine Umgehungsstraße, sondern als einen sich durch Felder und Wiesen schlängelnden Zubringer für einen neuen Autobahnanschluss Eilendorf bezeichnen, obwohl der nächste nur 2,5 Kilometer entfernt ist.

Ein auf Drängen der CDU endlich einsehbares Gutachten belegt, dass der Zubringer dem Stadtteil Eilendorf keineswegs hilft. Der Verkehr wird bis 2030 laut Prognose sogar deutlich zunehmen. „Die Entlastungen in Eilendorf, die wir uns von einer Ortsumgehung versprochen haben, werden dem Gutachten zufolge nicht realisiert. Für viele Anwohnende, gerade in der oberen Von-Coels-Straße, hätte die Umgehungsstraße nur eine Verlagerung des Lärms von der Straße in den Garten zur Folge – mit dem Unterschied, dass es keine Lärmschutzfenster für den Garten gibt“, merkte Oliver Bode ironisch an. Sein Fazit: „Die Fortführung des Projekts ist nicht vertretbar.“

Dem könne seine Fraktion „so nicht einfach zustimmen“, erklärte SPD-Fraktionssprecher Rolf Schäfer. Er wies als erfahrener Kommunalpolitiker noch einmal auf die jahrzehntelangen Bemühungen hin, die Von-Coels-Straße zu entlasten. Letztendlich stelle sich die Frage, wenn es die L221n nicht gebe, was dann? „Ich möchte eine Alternative haben“, so Schäfer. Mit ihrem von Fabia Kehren erläuterten Vorschlag, die Verwaltung solle „den angemeldeten Bedarf zur Planung der L221n gegenüber dem Land widerrufen“ und der federführende Landesbetrieb Straßen.NRW solle die weitere Planung „aussetzen“, konnte sich die SPD nicht durchsetzen.

Die Grünen hätten sich früh gegen die L221n positioniert, betonte Fraktionssprecherin Silke Bergs. Alle würden erkennen, dass eine L221n keine Entlastung für Eilendorf bringe. Bergs wies auf „Auswirkungen für die ganze Stadt“ hin. 12,5 Hektar Fläche würden versiegelt. Das entspreche einer Versiegelung von 18 Fußballfeldern in einem Bereich, der den Bürgern in Eilendorf, Brand und Stolberg als Naherholungsgebiet diene, als Kaltluftschneise fungiere und nicht mehr wie bisher als landwirtschaftliche Fläche von den Landwirten wirtschaftlich genutzt werden könne.

„Und wofür das alles?“, fragte Bergs und fuhr fort: „Die Welt hat sich verändert, wir sprechen über extreme Klimaereignisse, wir haben als Stadt den Zahlen des Klimaentscheids zugestimmt, wir haben ehrgeizige Klimaziele und sind Modellregion. Wir müssen unser Mobilitätsverhalten dramatisch überdenken. Da passt es einfach nicht, an einem solchen Dinosaurierprojekt festzuhalten.“ Silke Bergs fasste zusammen: „Ja, wir brauchen Lösungen für die Von-Coels-Straße. Dass das nicht die L221n sein kann, sehen wir nun.“

Der Bezirksbürgermeisterin Elke Eschweiler lag an einem gemeinsamen Beschluss. Im kommenden Januar stehe das Planfeststellungsverfahren für die L221n an, die Straßen.NRW plane das Projekt immer weiter, wenn das Land es nicht stoppe. Eschweiler: „Wir haben nicht mehr alle Zeit der Welt.“

Derzeit werde von Planungsbüros das „Mobilitätskonzept“ erarbeitet. Mit Ergebnissen rechne sie für den Herbst. Das Konzept müsse die Von-Coels-Straße „neu denken und umliegende Straßen einbeziehen“. Nicht so optimistisch sieht es Rolf Schäfer. „Die Von-Coels-Straße bleibt weiterhin eine Katastrophe“, befürchtet er.

In der Bezirksvertretung Eilendorf ließ die CDU eine Mitteilung kursieren, aus der hervorgeht, dass auch die CDU-Fraktion im Aachener Stadtrat beantragt, „die Planung für L221n endgültig einzustellen“. Gaby Breuer, mobilitätspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion: „Nachdem wir nach langem Warten und massivem Druck hin das Gutachten zur L221n einsehen konnten, sehen wir keinen Mehrwert mehr in der Fortführung der Planungen.“

Die L221n habe auch die verkehrliche Anbindung der Stadt Stolberg und des dort geplanten Euregio Railports verbessern sollen. Die schwarz-grünen Mehrheitsfraktionen im Städteregionstag und der Stadtrat Stolberg hätten inzwischen aber beschlossen, einer Anbindung über die L238n über Eschweiler an die A4 den Vorzug zu geben. Die CDU: „Somit ist eine Abwicklung der Verkehre über Eilendorf und Brand nicht mehr erforderlich.“

Auch in Brand plädierte die CDU für ein Ende der Planungen L221n. Die dortige Bezirksvertretung tagte gleichzeitig mit der in Eilendorf. Stefan Auler, Fraktionssprecher der CDU-Fraktion Brand: „Für Brand hätte die Umgehungsstraße auch keinen positiven Effekt. Es gibt keine Entlastung, nur eine Verlagerung von einer Wohnstraße in eine andere. Das ist nicht der Sinn einer Umgehungsstraße.“