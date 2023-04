Digitales Pilotprojekt : Das Aachener Bildungsportal ist am Start

Stellten das neue Bildungsportal und den dazugehörigen Terminal vor: von links Doris Reinwald (Stadtbibliothek), Beate Blüggel (VHS), Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen und Projektleiterin Kerstin Groß. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Kurse, Seminare und Workshops, Bücher und andere Medien: Wer in Aachen Bildungsangebote finden möchte, kann ab sofort auf eine neue Plattform zugreifen.

Ganz unspektakulär ist das neue Aachener Bildungsportal an den Start gegangen. Erstmals gibt es nun ein Suchinstrument und Vergleichsportal für Angebote der allgemeinen, beruflichen, politischen und kulturellen Bildung in der Stadt. Auf bildungsportal.aachen.de soll der interessierte Mensch aus Aachen all das finden, was ihm oder ihr bisher in Einzelportionen angeboten wurde, zum Beispiel in Programmheften, Broschüren, Aushängen oder auf Internetseiten der Veranstalter.

Aachens Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen, VHS-Direktorin Beate Blüggel, die Leiterin der Stadtbibliothek Doris Reinwald und Projektleiterin Kerstin Groß stellten das neue Portal vor. Die Stadt Aachen stellt das Bildungsportal zur Verfügung, die Volkshochschule betreut es, die Stadtbibliothek ist als Projektpartnerin mit im Boot. „Dieses Projekt liegt mir besonders am Herzen, denn es erleichtert den Zugang zu Bildung“, gestand Keupen.

Entwickelt wurde das Bildungsportal zwei Jahre lang im Rahmen des Förderprojekts Digitale Modellregion, 80 Prozent der Kosten in Höhe von rund 800.000 Euro trägt das Land NRW. Die Volkshochschule und die Stadtbibliothek sind die ersten Anbieter, die sich und ihre Angebote im Portal präsentieren. Viele weitere kommunale und private Bildungseinrichtungen sollen folgen.

Barrierefreiheit ist das zentrale Schlagwort. Alle Informationen sollen leicht zu finden sein, und das in jeglicher Hinsicht. Es gibt eine Schlagwortsuche mit vielen Filtern, die individuell eingestellt werden können, Tipps für die Bedienung des Portals sowie Informationen zu den Anbietern und für interessierte Veranstalter. Alle Informationen gibt es auch in leichter Sprache sowie in etliche Fremdsprachen übersetzt. Wer will, kann sich das Prinzip dieses neuen interaktiven Auftritts auch in Gebärdensprache erläutern lassen. Wer einen Kurs buchen oder ein Buch ausleihen möchte, wird über einen Link zum jeweiligen Anbieter weitergeleitet. Das Bildungsportal ist kein Buchungssystem.

Barrierefreiheit fängt bei diesem Projekt schon mit dem Zugang zu den Informationen an. Wer zu Hause kein Internet zur Verfügung hat oder sich das Datenvolumen für eine Recherche nicht leisten kann, nutzt im Servicecenter der Volkshochschule an der Peterstraße den höhenverstellbaren und in vielerlei Hinsicht barrierefrei gestalteten Bedienterminal. Alle Infos kann man sich dort zum Beispiel auch vorlesen lassen. Eine Induktionsschleife fürs Hörgerät gibt es ebenfalls.

Die Volkshochschule, mit rund 38.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Jahr ein sehr großer Anbieter von Weiterbildung in Aachen, war von Anfang an mit an Bord. Das Portal biete Bürgerinnen und Bürgern in jeder Lebens- und Gesundheitslage einen neuen Weg zur Bildung, stellte Beate Blüggel zufrieden fest. Alle Anbieter werden gleichberechtigt nebeneinander präsentiert, es gibt keine Gewichtung, wie kommerzielle Suchmaschinen sie normalerweise steuern.

Wer im Bildungsportal nach Büchern und anderen Medien sucht, bekommt schon jetzt nicht nur Treffer aus der Stadtbibliothek, sondern auch aus anderen Beständen präsentiert, verriet Doris Reinwald. Die Bibliothek der RWTH Aachen und kleinere kirchliche Büchereien, die Bücherinseln, sind bereits dabei. Weitere sollen folgen.

Der Erfolg der neuen Bildungsplattform wird davon abhängen, dass sich viele Bildungseinrichtungen aus Aachen, öffentliche wie private, auf der neuen Plattform präsentieren wollen. Die Veröffentlichung von Angeboten kostet die Anbieter nichts, sie ist nach Angaben der Stadt provisions- und werbefrei. OB Keupen sieht in dem Portal auch eine große Chance für kleine Anbieter, ein breiteres Publikum zu erreichen. „Alle Angebote, die dort erscheinen, werden redaktionell auf ihre Seriosität hin geprüft und betreut“, betont Kerstin Groß. Einige Anbieter hätten sich auch schon gemeldet und ihr Interesse bekundet, berichtet die Projektleiterin.