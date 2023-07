Kriminalität in Aachen : Darum laufen die neuen Polizeikameras am Kaiserplatz nicht

Hoch auflösende Kameratechnik: Aus zwölf Perspektiven am Kaiserplatz nimmt die Polizei die Szene – bald – ins Visier. Foto: Andreas Steindl

Aachen Nach monatelanger Verzögerung hat die Polizei am Kriminalitätsschwerpunkt Kaiserplatz elf von zwölf Überwachungskameras installiert. Aber das System läuft nicht. Es gibt Probleme; auch mit dem Denkmalschutz.

Während die Zahlen der Straftaten am Drogenumschlagszentrum Kaiserplatz in Aachen seit Jahren in die Höhe schießen, wartet die Polizei weiter auf ein funktionstüchtiges Videoüberwachungssystem.

Im September 2022 hatte Polizeipräsident Dirk Weinspach den Kommunalpolitikern im Rathaus den Plan vorgestellt. An zwölf Standorten auf und rund um den Kaiserplatz sollen Videokameras – teils mit Schwenk- und Zoomfunktion – die Szene in den Blick nehmen. Experten der Polizei sollen dann an den Bildschirmen der Einsatzzentrale im Präsidium Straftaten identifizieren und gegebenenfalls direkt uniformierte Kräfte zu Einsatzort und Straftätern lotsen.

Nach monatelangen Verzögerungen wegen Lieferschwierigkeiten des Systemherstellers sind jetzt elf von zwölf Kameras installiert, wie Polizeisprecherin Kathrin Goebels am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt.

Die Positionen der Videokameras rund um den Kaiserplatz. Foto: ZVA/MHA

Die Kameras – kalkuliertes Investitionsvolumen rund 250.000 Euro – hängen in unterschiedlichen Höhen an Laternenmasten, können den Platz und auch umliegende Straßenzüge abdecken: etwa Richtung Heinrichsallee, Stiftstraße und Adalbertsteinweg. Eine Kamera fehlt noch. Der Grund: „Die zwölfte Kamera sollte an einem Laternenmast angebracht werden, bei dem sich herausstellte, dass dieser denkmalgeschützt ist. Der Mast wird nun ausgetauscht“, erklärt die Polizeikommissarin. Die Polizei darf nichts an die historische Laterne schrauben; ein neuer Haltemast muss her.

Damit geht das polizeiliche Beobachtungssystem allerdings immer noch nicht in den Einsatz. Unter anderem muss noch ausgeschlossen werden, dass die Kameras in die umliegenden Wohnhausfenster unbescholtener Bürgerinnen und Bürger schauen. Die technischen Arbeiten dazu laufen. Private Bereiche werden für die Kameraaugen „verschattet“, sie tauchen auf den Polizeibildschirmen nicht auf – auch wenn das Kameraobjektiv schwenkt.

Welche exakten Bereiche vor den Augen der Polizei verborgen bleiben müssen, steht aber noch nicht endgültig fest. Und erst danach läuft das rechtliche Genehmigungsverfahren weiter. „Sobald diese Bereiche festgelegt und die Verschattung technisch umgesetzt wurde, wird die Videobeobachtungsanlage durch die Landesdatenschutzbeauftragte des Innenministeriums final abgenommen und genehmigt“, erläutert die Polizeisprecherin. Ein Startdatum für die Videoüberwachung des berühmt-berüchtigten Kriminalitätsbrennpunkts Kaiserplatz kann Goebels deshalb noch nicht nennen. „Dieser gesamte Prozess, dessen Arbeitsschritte teilweise gleichzeitig stattfinden, wird noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Vorher kann die Anlage nicht in Betrieb genommen werden“, sagt sie.

Die neuen Kameras am Kaiserplatz sollen jeden – öffentlichen – Winkel unter die Lupe nehmen können. Foto: Andreas Steindl

Die Kommunalpolitik hat übrigens keinen Einfluss auf die Videoüberwachung. Diese Entscheidung trifft allein die Polizei. Den Elisengarten hatte die Aachener Polizei von 2008 bis 2010 mit Kameras im Fokus, dann wurde dort abgeschaltet. Ab Februar 2017 nahmen Polizeikameras rund um den Aachener Bushof Straftäter ins Visier. Es heißt, dies habe die Gefahrenlage dort jeweils spürbar entschärft.

Anfang 2023 wurde – ebenfalls mit vielen Jahren Verzögerung – in unmittelbarer Nähe, an der Ecke Peterstraße/Blondelstraße, die gemeinsame „Anlaufstelle“ von Polizei und Ordnungsamt mit uniformierten Kräften vor Ort in Betrieb genommen. Dies soll die Bushof-Kameras überflüssig machen.

Am Kaiserplatz sollen die Videosequenzen in Zeitspannen, in denen dort statistisch die meisten Polizeieinsätze verzeichnet sind, von Beamten im Präsidium live verfolgt werden: wahrscheinlich werktags von 9 bis 20 Uhr. „Dann wäre ein Polizeiwagen in ein bis drei Minuten da. Wir können ja nicht ständig eine Einsatzhundertschaft am Kaiserplatz bereithalten“, hatte Weinspach den Kommunalpolitikern damals erklärt.

Die Videobeobachtung sei effizienter, schone das knappe Polizeipersonal, stärke das subjektive Sicherheitsgefühl vieler verängstigter Bürgerinnen und Bürger – und schrecke Täter ab.

Auch die Adalbertstraße entlang der Flanke des Einkaufszentrums Aquis Plaza kann die Polizei überwachen. Foto: Andreas Steindl

Prostitution, Ruhestörungen, Körperverletzungen, Drogendelikte, Raubüberfälle, Diebstahl: Ein Verdrängungseffekt wird einkalkuliert. Darum will die Polizei auch die umliegenden Straßen – Adalbertsteinweg, Gasborn, Stiftstraße, Heinrichsallee, auch die Adalbertstraße an der Aquis-Plaza-Flanke etc. – gleich mit beobachten.

Allein am Kaiserplatz wurden im kompletten Jahr 2021 bereits 893 Diebstahlsdelikte aktenkundig, davon 271 Ladendiebstähle. Im Jahr 2022 waren es über 1300 Diebstähle. Hierbei spielt Beschaffungskriminalität eine besondere Rolle.

Die Drogen- und Trinkerklientel lässt sich bislang von den neuen Kameraobjektiven nicht stören. Am Dienstag kann man dort das übliche Geschehen beobachten. Es werden offen Drogen verkauft und konsumiert. Drogenkranke Frauen bieten sich als Sexarbeiterinnen an. Verwahrloste Menschen kauern vor den Straßenfronten, in Hauseingängen, auf dem Platz.