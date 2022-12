Defekt : Darum hatten 1200 Schüler in Laurensberg unerwartet schulfrei

Aachen Kein Strom, keine Schule: Am Donnerstag mussten rund 1250 Kinder und Jugendliche das Schulzentrum Laurensberg räumen.

Wegen eines defekten Trafos hatten rund 1250 Schülerinnen und Schüler in Laurensberg am Donnerstag unerwartet früher schulfrei. Wie die Stadt Aachen am Freitag auf Anfrage bestätigt, musste am Donnerstagmorgen ein Mittelspannungstrafo im Gebäude des Schulzentrums Laurensberg abgeschaltet werden. Der Strom fiel damit sowohl im Anne-Frank-Gymnasium als auch in der Heinrich-Heine-Gesamtschule komplett aus.