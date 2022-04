Einbrüche in Pkw : Dank aufmerksamer Zeugen zwei Tatverdächtige gefasst

In den vergangenen Tagen sind mehrere Pkw in Aachen aufgebrochen worden. Zwei Tatverdächtige für Vorfälle in Burtscheid wurden jetzt gefasst. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Aachen Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Aachener Polizei Tatverdächtige festnehmen, die Gegenstände aus Autos gestohlen haben sollen.

Gegen 19.35 Uhr war die Polizei am Sonntagabend zum Kornelimünsterweg in Aachen gerufen worden. Zeugen hatten zwei Jugendliche beobachtet, die sich „auffällig an geparkten Autos aufgehalten hatten“, berichtete die Polizeipressestelle am Montag. Wenig später habe einer dann den Innenraum eines fremden Autos durchsucht. Bei einem weiteren Fahrzeug wurde eine eingeschlagene Seitenscheibe festgestellt.