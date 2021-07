Open-Air-Kino : Daniel Craig und Buster Keaton geben sich in der Soers die Ehre

Aachen Im vergangenen Jahr ist das Open-Air-Kino des Rotary-Clubs Aachen Nordkreis Corona zum Opfer gefallen. Ab dem 30. Juli feiert die beliebte Kinoreihe ein Comeback.

Mit der Unterstützung der Kinofamilie Stürtz und den Mitarbeitern der regionalen Cineplex-Kinos verwandelt der Rotary-Club Aachen Nordkreis das Dressurstadion auf dem CHIO-Gelände in der Soers an zehn Abenden wieder in einen Kinosaal. Los geht es am Freitag, 30. Juli, mit der Krimikomödie „Knives Out – Mord ist Familiensache“ mit Bond-Darsteller Daniel Craig in der Hauptrolle.