Nach der Amokdrohung an der Viktoriaschule : Danger Dan verschiebt Single-Veröffentlichung

Aachen Eigentlich sollte eine Live-Version seines Songs „Ingloria Victoria“ erscheinen, in der es ausgerechnet um die betroffene Viktoriaschule in Aachen geht. Aus Rücksichtnahme auf die betroffene Schulgemeinschaft hat Danger Dan das nun verschoben.

Der aus Aachen stammende Rapper Danger Dan hat die Veröffentlichung einer neuen Single mit der Live-Version seines Songs „Ingloria Victoria“ wegen der Amokdrohung an der Aachener Viktoriaschule zunächst verschoben. Es sei zwar offenbar nichts Schlimmes passiert. „Trotzdem gehe ich davon aus, dass viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer sich ziemlich erschreckt haben, dass viele Eltern, Angehörige, Freundinnen und Freunde sich kurz Sorgen gemacht haben, und selbst mich hat das aus der Ferne nicht kaltgelassen“, schreibt Danger Dan auf seinem Instagram-Kanal. „Ich kann mir vorstellen, dass wir das lieber erst mal ein paar Tage verdauen, in der Hoffnung, dass uns nächste Woche wieder mehr zum Lachen zumute ist. Das Lied rennt uns ja nicht weg.“

Danger Dan, der bürgerlich Daniel Pongratz heißt, hat in seiner Jugend selbst die Viktoriaschule kurzzeitig besucht, ist allerdings seinerzeit – gelinde gesagt – nicht im Frieden mit der Schule geschieden. In dem Song „Ingloria Victoria“ greift er das auf und macht daraus auf satirische Weise eine grundsätzliche Abrechnung mit der pädagogischen Herangehensweise an Schulen und dem deutschen Bildungswesen. Das Stück erschien auf Danger Dans Album „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ (2021). Zu dem Album ist der Musiker im vergangenen Jahr umfangreich getourt. Aus Auftritten in Berlin ist wiederum ein Live-Album entstanden, das am 2. Juni erscheinen soll, wenn Danger Dan mit einem Doppelkonzert – ebenfalls in Berlin – seinen 40. Geburtstag feiert. Die Single mit der Live-Version von „Ingloria Victoria“ sollte das Album ankündigen.