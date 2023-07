IT-Club der Aachener Grün Group : Damit die „Digitalisierung für alle“ gelingt

Nicht den Anschluss bei der Digitalisierung verlieren: Vor allem, aber nicht nur an die ältere Generation richtet sich das Angebot des IT-Clubs der Aachener Grün Group. Foto: dpa/Uli Deck

Aachen Die Aachener Grün Group gründet einen IT-Club – nicht nur für die „erfahrene Generation“. Hotline, Home- und Reparatur-Service, Schulungen: ein Rundum-Paket für alle, die den Anschluss nicht verlieren möchten.

Von Rudi Schroeder

Wenn das alles so einfach wäre, wie es so manche oberschlauen Experten in Sachen Informationstechnologie und Digitalisierung durch knackige Sprüche darstellen. Beispiele gefällig? „Ist doch keine Sache, im Grunde kinderleicht! Und wenn überhaupt, das Problem sitzt vor dem Computer und nicht in ihm. Einfach mal ausschalten, ein paar Sekunden warten, wieder einschalten und schon läuft es wieder. Und wenn nicht, mal kurz updaten, erklärt sich ja von selbst“...

Denkste, denkt sich der überforderte User, eigentlich hab‘ ich nix kapiert, was da digital passiert oder auch nicht passiert. So geht es vielen. Fest steht: je älter der Nutzer, desto schwieriger ist oft der Umgang mit IT und Co.

Auch das wiederum nur ein Vorurteil? Nein, da ist natürlich was dran, aber es trifft eben nicht nur die erfahrene, sprich ältere Generation. Quer durch alle Altersklassen zieht sich das Problem, das eigentlich keines sein dürfte, jedenfalls kein unüberwindbares. Und da passt es prima, dass aus der Aachener Grün IT Group heraus die Initiative zur Gründung eines IT-Clubs gestartet wurde. Mitglieder können alle werden, die den Umgang mit ihren PCs, Tablets und Smartphones verbessern wollen.

Hauptzielgruppe ist selbstverständlich die sogenannte erfahrene Generation, die eine Brücke schlagen möchte in die digitale Welt. Clubmitglieder erhalten eine Vielzahl an Dienstleistungen und Unterstützung im Bereich alltäglicher Hilfestellungen – von einer Hotline mit Fernwartung über den Service zu Hause bis hin zur Reparatur. Ergänzend gibt es Empfehlungen im Fall von Neuanschaffungen, Einzel- und Gruppenschulungen zu unterschiedlichen Themen sowie regelmäßige Clubtreffen zur Vernetzung.

In dem Monatsbeitrag für den Grün IT-Club, der von der Grün aixtema GmbH betrieben wird, sind ausnahmslos alle angebotenen Leistungen enthalten. Die Grün aixtema gehört wiederum zur Grün IT Group und betreibt in Aachen ein Service-Center für den IT-Bereich mit 70 Mitarbeitern auf 6.000 Quadratmetern – beste Voraussetzungen zur Erfüllung der Leistungen.

Überzeugt vom Konzept des IT-Clubs: Städteregions-Dezernent Michael Ziemons, Markus Hahmann von der Linnepe, Geschäftführer des IT-Clubs, und Oliver Grün, CEO der Grün Group (von links). Foto: MHA/Rudi Schroeder

Markus Hahmann von der Linnepe ist Geschäftsführer des Grün IT-Clubs und freut sich auf die Herausforderung. Auf dem Gelände an der Philipsstraße 8 in Aachen sei inzwischen ein kompletter Servicepoint für den Club eingerichtet worden. Alle Prozesse seien nicht zuletzt durch eine sechsstellige Investition so vorbereitet worden, dass man sofortige erstklassige Hilfestellungen in allen Bereichen anbieten könne. Bedeutet auch: Warteschleifen am Telefon soll es für die Interessenten nicht geben. „Garantiert“, verspricht der Geschäftsführer.

So passt die Idee des IT-Clubs genau in die Strategie des Mutterunternehmens, Nachhaltigkeit und Informationstechnologie zu verbinden. Der CEO der Grün Group, Oliver Grün, ist überzeugt von Idee und Konzept: „Besser könnten wir unsere Mission 'Digitalisierung für Alle' nicht umsetzen. Wir unterstützen Bildung, lebenslanges Lernen, den digitalen Zugang, die längere Verwendung von Geräten und die Gemeinschaft“, erklärt Grün. Selbstverständlich aber müsse man mit dem Start-up irgendwann die Gewinnschwelle erreichen, um das Projekt langfristig betreiben zu können. Letztlich sei es wichtig, die Unternehmensziele Nachhaltigkeit und Rentabilität einzulösen. Am Ende werde der Markt über den Erfolg des Vorhabens entscheiden.

Infos Vorteilspaket für Mitglieder des Freundeskreises Die Mitgliedschaft im Grün IT-Club kostet für Neukunden 19,90 Euro bei monatlicher Zahlung bzw. 199 Euro bei jährlicher. Mitglieder des Freundeskreises der Aachener Zeitung kommen in den Genuss eines besonderen Vorteilspaketes: Sie bekommen einen Monat geschenkt. Die Mitgliedschaft im IT-Club kostet so dauerhaft nur 179 Euro pro Jahr bzw. unter 15 Euro pro Monat. Anmeldung zum IT-Club, auch für Mitglieder des Freundeskreises: telefonisch unter 0241/705257000 oder vor Ort im Servicepoint an der Philipsstraße 8 in Aachen (montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr).