Feuer schnell unter Kontrolle : Dachstuhlbrand in der Peterstraße

Die Feuerwehr war mit insgesamt vier Löschzügen an Neujahr im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Aachen Mitten in Aachen – zwischen Bushof und Elisenbrunnen – hat es am Samstagabend gebrannt. Der Dachstuhlbrand in der Peterstraße war allerdings schnell unter Kontrolle.