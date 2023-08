Sportfläche gesucht : Ist Aachen zu klein für Cricket?

Aachen Die Aachener Cricket-Spieler wollen raus aus dem Nischendasein und suchen geeignete Spielflächen. Doch die Verwaltung winkt einstweilen ab.

Ein Quotenbringer ist die Sportart Cricket in Deutschland bis heute nicht geworden, doch die Zahl der Aktiven wächst – auch in Aachen. Sie haben ein Problem: Sie benötigen eine große Spielfläche, die es in Aachen bislang nicht gibt. Mit dem Dilemma wird sich an diesem Mittwoch auf Antrag der CDU der städtische Sportausschuss befassen.