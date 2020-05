Kostenpflichtiger Inhalt: Biergarten-Atmosphäre in Aachen : Sommergarten statt CHIO in der Soers

Areal mit Potenzial: Neben dem Abreiteplatz entsteht Aachens erster „Sommergarten“ – wo sonst das CHIO-Ladendorf beheimatet ist. Foto: Andreas Steindl

Aachen CHIO, Bend und Festivals: All das kann wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden. Aachener Gastronomen tischen trotzdem auf, und zwar auf tausenden Quadratmetern in der Aachener Soers. So entsteht ein bisschen Biergarten-Atmosphäre in Aachen.