Umfrage in Aachen : Sollen Urlaubsrückkehrer auf das Coronavirus getestet werden?

Umfrage in Aachen

Aachen Sollen Urlaubsrückkehrer auf das Coronavirus getestet werden, um eine zweite Welle zu verhindern? Wir haben uns in Aachen umgehört.

Es sind noch etwa zwei Wochen bis zum Ende der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen, viele Menschen aus der Region kehren langsam aus dem Urlaub zurück. Wer von diesen Heimkehrern einen Corona-Test machen sollte, ob freiwillig oder verpflichtend, darüber wird auf bundespolitischer Ebene derzeit diskutiert. Wir haben uns in Aachen umgehört und wollten von den Leuten wissen, ob sie es richtig finden, dass die Urlaubsrückkehrer auf das Coronavirus getestet werden.

Shriya Jadhav aus Aachen

„Ich finde das absolut notwendig. Weihnachten will ich nach Hause fliegen. Wenn ich zurück bin, lasse ich mich testen und gehe sieben Tage in freiwillige Quarantäne.“

Susanna Seidel aus Bargteheide

„Ja. Ich komme gerade aus dem Urlaub in Belgien. Dort haben viele den Abstand nicht so streng eingehalten. Da man nicht weiß, wie andere Länder mit der Situation umgehen, halte ich Tests für richtig.“

Lotte Moerman aus Gent

„Keine einfache Frage. In Belgien werden wir getestet, bevor wir in den Urlaub fahren. Richtig nützlich finde ich Tests aber nur, wenn man vor und nach dem Urlaub getestet wird. Da der administrative Aufwand dafür aber viel zu hoch ist, bin ich eher gegen Tests.“

Wilfried Braunsdorf aus Aachen

„Ich bin dafür. Für September plane ich einen Food-Truck-Markt in Burtscheid. Wenn er nicht stattfinden kann, weil mit den Rückkehrern die nächste Welle kommt, wäre das nicht gut. Und ungerecht für die, die hiergeblieben sind.“

Christine Strathausen aus Essen

Gaby Kupka aus Aachen

„Völlig klar: Tests sollten meiner Meinung nach verpflichtend sein. Wer sich Urlaub leisten kann, sollte auch für den Corona-Test bezahlen. Und wer in Risikogebiete reist, der muss auch einen verpflichtenden Test hinnehmen.“

Derzeit besteht an den Flughäfen in Dortmund und Düsseldorf die Möglichkeit, sich kostenlos auf Corona testen zu lassen. Auch am Flughafen Köln-Bonn geht das mittlerweile gratis, anfangs kosteten die Tests hier 90 Euro pro Person.