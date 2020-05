Gegen Corona-Einschränkungen : Polizei löst Demonstration am Elisenbrunnen auf

Die Polizei löste die nicht genehmigte Demonstration mit über 100 Menschen auf. Foto: Michael Klarmann

Aachen Die Polizei hat am Samstag eine nicht genehmigte Demonstration am Elisenbrunnen in Aachen aufgelöst. Über 100 Menschen hatten gegen die Corona-Einschränkungen protestiert. Bei dem Einsatz wurde möglicherweise eine freie Journalistin von Beamten bei der Berichterstattung behindert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Trotz fehlender Ausnahmegenehmigung versammelten sich gegen 15 Uhr über 100 Menschen am Elisenbrunnen, teilte die Polizei mit. Rund um den Platz führten sie demnach einen Demonstrationszug durch, wobei sie unter anderem den Ablauf einer anderen – genehmigten – Demonstration störten. Gegen 16 Uhr verließen die Teilnehmer laut Poplizeibericht nach mehrfacher Aufforderung der Beamten den Innenstadtbereich.

Gegen den Initiator wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Stadt Aachen hatte seinen Antrag mit Verweis auf die Coronaschutzverordnung abgelehnt, sagte Andreas Müller, Pressesprecher der Aachener Polizei auf Nachfrage.

Er wies außerdem darauf hin, dass bei dem Einsatz möglicherweise eine freie Journalistin bei der Berichterstattung gestört wurde. Es sei eine entsprechende Beschwerde eingegangen – der Vorfall werde derzeit geprüft.

(red/pol)