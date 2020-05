Wegen Lockerungsmaßnahmen : Feuerwehr stellt Lautsprecher-Fahrten ein

Immer wieder geht die Sonne auf: Die Gemeinschaftsaktion von Polizei, Feuerwehr, Städteregion und Stadt Aachen Ende war zu einem Symbol für den Zusammenhalt in Krisenzeiten geworden. Die Fahrten sind jetzt eingestellt worden. Foto: SSV/Stadt Aachen / Stefan Herrmann

Aachen Die Feuerwehr Aachen hat inzwischen die Lautsprecher-Fahrten mit dem Lied „Immer wieder geht die Sonne auf" von Udo Jürgens beendet. Es galt als Symbol für den Zusammenhalt in Krisenzeiten in der gesamten Städteregion.

Der Song, Ende März als große Gemeinschaftsaktion von Polizei, Feuerwehr, der Stadt und Städteregion Aachen initiiert, ist mit bestmöglicher Resonanz zu einem Symbol für den Zusammenhalt in Coronavirus -Krisenzeiten geworden, bilanzierte das städtische Presseamt am Dienstag.

Die Freiwilligen Feuerwehren in der Stadt und in den übrigen Kommunen der Städteregion sind über Wochen, unterstützt von den Hilfsdiensten und dem THW, unter dem Motto „Zusammen“ an vielen Abenden mit dem Song unterwegs gewesen. Auf diese Weise wurde die Bevölkerung dazu aufgerufen, auf alleinlebende ältere Nachbarn zu achten.