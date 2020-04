Kostenpflichtiger Inhalt: Erlebnisbericht aus dem Alltag einer Familie : Wenn Büro und Klassenzimmer unter einem Dach liegen

Die Panofens, das sind (von links) Mara, Christian, Alexandra und Nele. Hinter Ihnen liegen drei Wochen im Homeoffice mit angeschlossenen Hausaufgaben und Kinderbetreuung. Die Familie aus Laurensberg hat sich damit arrangiert. Eine Dauerlösung ist die derzeitige Situation für sie aber nicht. Foto: Harald Krömer

Aachen In der aktuellen Zeit stemmen viele Eltern Homeoffice und Kinderbetreuung zugleich, so auch die Familie Panofen aus Laurensberg. Die Eltern arbeiten seit Beginn des Unterrichtsausfalls im heimatlichen Arbeitszimmer. Beides unter einem Hut zu bekommen war aber „gar nicht so leicht“, sagt die Mutter.