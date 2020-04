Busverkehr wird ausgeweitet : Aseag fährt wieder nach normalem Schultags-Fahrplan

Die Aseag ist ab Montag wieder mit mehr Bussen in der Städteregion Aachen unterwegs. Foto: ZVA/Michael Jaspers

Städteregion Aachen Die Busse der Aseag fahren ab Montag, 20. April, wieder nach dem normalen Fahrplan für Schultage. In den Bussen gelten nach wie vor besondere Verhaltensregeln in der Corona-Krise.

Vor rund vier Wochen, zu Beginn der Einschränkungen in der Coronavirus-Krise, hatte das Busunternehmen auf den Ferienfahrplan umgestellt. Nun, nachdem erste Lockerungen in Sicht sind, etwa für den Einzelhandel, stockt die Aseag ihr Angebot auf und schickt wieder mehr Busse auf die Straße.

Einzelne Busse für Fahrten im Schülerverkehr könnten allerdings weiterhin im Depot bleiben, wenn der Bedarf noch nicht da sei. Sollten Fahrten des regulären Angebotes nicht stattfinden, will die Aseag auf aseag.de informieren. Die Einschränkungen bei Fahrten in der Nacht bleiben bestehen. Alle Fahrten, die ab 1.00 Uhr nachts beginnen, sowie alle Nachtexpresslinien N1 bis N9 und N60 werden auch weiterhin nicht angeboten. Das Aseag-Sammel-Auto (ASA) fährt weiter wie bisher.

„Wir bitten unsere Fahrgäste aber um Flexibilität, um auch auf stark genutzten Fahrten möglichst viel Platz zu bieten“, sagt Vorstand Michael Carmincke. „Wer weiß, dass sein Bus in der Regel gut besetzt ist, sollte nach Möglichkeit früher oder später fahren.“

In den Bussen sollten die Fahrgäste nach Möglichkeit ausreichenden Abstand zueinander halten. An den Haltestellen wird gebeten, zunächst die Fahrgäste aussteigen lassen und dann nacheinander einsteigen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird allgemein empfohlen, „es ist zudem eine höfliche Geste gegenseitiger Rücksichtnahme“, heißt es in einer Mitteilung der Aseag.

In den Bussen bleibt weiterhin die vordere Tür geschlossen. Zudem werden im Bus keine Tickets verkauft. Die Fahrscheinpflicht gilt allerdings nach wie vor. Tickets gibt es im Kunden-Center gegenüber vom Bushof in Aachen, in den Vorverkaufsstellen (Adressen auf aseag.de) und über movA, die Mobilitätsapp der Aseag für Android und iOs.

Menschen, die zur Corona-Risikogruppe gehören, können über die Nachbarschaftshilfe der Caritas Aachen ihre Fahrscheine kaufen. Diese werden dann – so wie andere Einkäufe auch – von den freiwilligen Helfern nach Hause geliefert. Alle Infos findet man auf www.caritas-aachen.de. Man erreicht die Nachbarschaftshilfe telefonisch unter 0241 94927180 oder per E-Mail an nachbarschaftshilfe@caritas-aachen.de.

(red)